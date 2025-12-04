20%房地合一稅額上半年88萬 屋主撐5年脫手平均賺443萬

房市近期冷冷清清，不過，根據上半年個人房地合一稅繳稅資料顯示，最多人繳納百分之廿的房地合一稅，平均繳八十八萬元，換算回來，等於屋主平均獲利高達四百四十三萬元，顯示這波景氣大多頭，持有房屋超過五年的屋主，一樣能有不錯的獲利。

惟根據財政部資料，全台前十月個人房地合一稅累計達四百卅二億元，相較去年同期大跌百分之廿三。房仲業者指出，買氣不佳、成交少，稅收自然下滑。

但業者也說，央行二○二○年開始管控房市，這幾年房市買氣雖然冷清，但價格仍有上漲，因此不少屋主轉為長期持有，一方面等待買氣回溫，另一方面也避開高額房地合一稅。如今剛好五年期限到期，稅率降到百分之廿，獲利轉豐，估計陸續會有屋主願意出脫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅制針對持有時間設計不同稅率，若不動產價格保持平穩，對市場供需影響就不大，但遇到房地產價格上漲時，屋主因預期房屋持有五年再出售、稅金比較少，反而充分參與這段不動產價格上漲期。也因此，從統計上來看，持有滿五年出售的屋主多、獲利也多。

統計顯示，上半年房地合一稅繳納百分之四十五稅率的屋主，平均稅金約六十一萬元，反推單件獲利約一百卅五萬元；繳納百分之卅五的屋主平均稅金為八十七萬元，推估獲利約兩百四十九萬元，都不如繳納百分之廿的屋主。此外，繳納百分之十的屋主平均繳稅卅三萬元，若計入四百萬元的免稅額度，則獲利推估七百卅五萬元。

曾敬德指出，今年房市進入盤整期間，房價也趨於平穩，部分區域看到些微的房價回檔，由於房價上漲過後，房地合一稅相對可觀，國稅局建議民眾節稅要遵循規定，想要利用四百萬免稅額度的民眾，也要留意相關要件，包括個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿六年，還要符合實際居住於該房屋的規定，畢竟，現在增值實在是很可觀，國稅局也會留意是否符合節稅優惠的條件。

