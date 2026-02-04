20%排片率目標連莊！文化部撒百億國發基金 把文化幣玩成「社交神招」

電影人出身的李遠，熟悉電影從製作到發行的各項業務，直言國片要好不能只靠政府補助，製片端的「爭氣」與品質才是關鍵。（文化部提供）

為了讓國片熱度從「一陣風」變成「永續日常」，文化部近日大動作找來全國戲院龍頭「喝咖啡」。文化部長李遠（小野）昨（3日）特別邀請包含威秀、秀泰、國賓、新光等連鎖影城，以及誠品、南投戲院等獨立戲院代表與公會成員，針對後疫情時代戲院經營與國片推廣進行深度交流。在與會大老們的全力相挺下，雙方達成共識：未來3年（2027-2029年）將繼續以「國片排片率達20％」為目標，齊心守護台灣文化主權。

李遠部長在會中感性發言，表示自己曾是電影人，在中影時期「一條龍」的實務經驗，讓他深知戲院排片檔期能決定一部電影的生死。他強調，這項政策並非強迫，而是希望大家共同「保護」台灣產出的文化內容。李遠直言，國片要好不能只靠政府補助，製片端的「爭氣」與品質才是關鍵，但政府絕對會當最稱職的後盾。

「政府是有決心的！」李遠提到，他上任後爭取到第二個百億國發基金，將延續文策院的投資力道，並推動「大航海計畫」，從劇本開發到國際行銷全面升級。此外，文化幣的向下延伸也成了奇兵，不僅促進青少年進戲院，更讓看電影意外成為一種新的「社交模式」。

文化部長李遠邀請連鎖影城，及獨立戲院代表與公會成員，針對後疫情時代戲院經營與國片推廣進行深度交流。（文化部提供）

面對後疫情時代觀影習慣的劇烈改變，與會的戲院代表們也提出不少「接地氣」的點子。例如參考日、韓推動常態性的「Movie Day」，透過優惠養成大眾看電影的日常習慣；針對非都會區戲院，則可結合「地方創生」，舉辦影人見面會，吸引長輩與學生族群。戲院代表們也吐露心聲，希望文化部能在ESG數位轉型、節能設備更新上提供實質補助，緩解營運壓力。

李遠對此正面回應，承諾將積極爭取跨部會資源，協助影業設備升級並輔導業者達成ESG目標。這場官方與民間的集體行動，象徵國片正邁向產、銷、播三位一體的全新階段。在百億基金與政策助攻下，台灣電影產業正蓄勢待發，準備再次刷新票房紀錄，開創下一個國片盛世。

