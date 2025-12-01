20%暫時稅率衝擊減半 龔明鑫：大環境慢慢趨穩

台美對等關稅(Reciprocal Tariff)談判進入最後階段，經濟部遞交立法院經委會書面報告指出，在排除關稅豁免清單及232項目的情況下，對等關稅對台20%的暫時稅率，對出口、產值、GDP(國內生產毛額)及就業的影響減緩約5成，對產業、就業影響已有緩解。經濟部長龔明鑫今天(1日)在經委會強調，很多企業與客戶已摸索出如何因應關稅，且匯率恢復穩定，現在大環境已慢慢趨於穩定。

龔明鑫指出，還是有部分產業受到關稅影響，像是整體機械業出口雖恢復正成長，但也有少數如木工機械還是受到影響，工具機也受到日本產品挑戰；而鋼鐵及其延伸產業、運輸工具則受232關稅影響，並面臨中國出口低價競爭，後續還是要努力進行轉型升級、差異化，才有辦法應付挑戰。

至於今年台灣外銷開紅盤，媒體問及若美方再宣布開徵新的232關稅，明年台灣經濟能否再有好表現。龔明鑫回應，雖然基期較高，但從趨勢上來看，不論從各企業界的反應，甚至是輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳的說法，都認為AI(人工智慧)需求還是非常強勁，龔明鑫表示，自己相信明年基本面還是會往正向、成長的方向發展。(編輯：宋皖媛)