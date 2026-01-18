-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了

生活中心／李汶臻報導

前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。

廣告 廣告





氣象專家曬1圖「10年前霸王級寒流」重現？全台變天「最冷時段」曝光

鄭明典17日上傳衛星海溫影像，示警零下20℃以下的極冷空氣，19日開始會慢慢往南擴展。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





針對未來一週的全台天氣變化狀況，中央氣象署預報稱，週二（20日）起受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，氣溫漸下降，尤其北台灣降溫明顯。氣象署提醒，週二至週四（20日至22日）期間水氣仍多，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區下雨時間長。此外，週二有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮有局部短暫雨，台東及恆春半島零星降雨，而其他地區為多雲到晴，週四（22日）竹苗及中部山區亦有零星降雨。





氣象專家曬1圖「10年前霸王級寒流」重現？全台變天「最冷時段」曝光

氣象署預報週二（19日）開始，全台氣溫溜滑梯。（圖／翻攝自臉書@報天氣 - 中央氣象署）





而鄭明典18日稍早在臉書更新最新的海平面氣壓圖，只見北半球的北極區域大範圍呈現紅棕色高壓區塊，而灰藍到紫色區塊則是低氣壓。鄭明典指出，這是日平均的分析，最新中心最高氣壓定到1072百帕「很高了！」，接著進一步分析「整體冷空氣仍然是持續偏東移動，冷高壓東南側逐漸有點往南分量出現」，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間將相對持久一些。

氣象專家曬1圖「10年前霸王級寒流」重現？全台變天「最冷時段」曝光

鄭明典更新最新的海平面氣壓圖，指出台灣這次降溫相對緩慢，但低溫持續時間會持久一些。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





至於最低溫時段，鄭明典引述中央氣象署官方的當前預估，指出台灣感受到的低溫會在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，雖然最冷時段各地不同，但預測偏低溫時段大致落在20日晚起，到24日清晨之間。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，其中不少人再度提起「霸王級寒流」。有人翻出2016年台灣經歷罕見「霸王級寒流」時的高氣壓數據，表示「記得上次霸王級寒流是1092，如果沒記錯的話」、「上次超強寒流，還有109開頭的，當時，北台灣濕冷差一點下雪，新竹當時才2度，好期待台灣平地有下雪的機會」。

原文出處：網議「霸王級寒流」隔10年重現？專家曬1圖「下週最冷時段」曝光

更多民視新聞報導

北極「大片紅棕色」專家示警！網瘋議：霸王級寒流要來？

「最正政戰士」IG私帳曝！美照「外流中國」出招了

台積電「攻上1750新天價」仍被唱衰？謝金河反擊了

