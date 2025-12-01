20%關稅產業衝擊已減半？龔明鑫點出「3慘業」還要努力

經濟部日前指出，近期委託智庫調查經濟面衝擊結果，首先對等關稅自32％降到20％後，對美出口、產值、GDP、就業等四面向衝擊數字，現都已減半。對此，經濟部長龔明鑫今受訪表示，8月到現在已經有一段時間，部分企業跟客戶端已摸索出因應策略，但工具機、鋼鐵業、運輸工具等產業還是受到影響，政府還要再努力。

龔明鑫今天（1日）赴立院經濟委員會報告。（圖/中天新聞）

龔明鑫今天（1日）赴立院經濟委員會報告備詢，會前受訪被問到台灣20%關稅上路後產業影響已減至50%，目前還有哪些產業是比較受影響的。龔明鑫表示，整體環境從8月份到現在已經有一段時間了，他想很多企業跟其客戶端也慢慢摸索出怎樣因應的情況。

龔明鑫指出，有些產業主要是受到232關稅的影響，比如說鋼鐵跟其延伸性商品。（圖/美聯社）

龔明鑫強調，這個時間點匯率也恢復穩定，所以說整個大環境已經慢慢趨穩了。但還是有些產業的確還是面臨挑戰，比如說機械業應該比較好，目前出口都恢復正成長，但是少數的機械業，比如說木工機械還是會受到一些影響。另外工具機的部分因為面臨的是日本產品的挑戰，所以政府還是要努力，這是對等關稅的部分。

龔明鑫另指出，還有些產業主要是受到232關稅的影響，比如說鋼鐵跟其延伸性商品，那因為這一類的產業或者是運輸工具，因為這些產業主要受到市場上影響，尤其是中國大陸出口低價的競爭，所以政府還是要努力，協助轉型升級、差異化才有辦法面臨這樣的挑戰。

