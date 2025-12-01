20%關稅產業衝擊已減半？龔明鑫點出「3慘業」還要努力
經濟部日前指出，近期委託智庫調查經濟面衝擊結果，首先對等關稅自32％降到20％後，對美出口、產值、GDP、就業等四面向衝擊數字，現都已減半。對此，經濟部長龔明鑫今受訪表示，8月到現在已經有一段時間，部分企業跟客戶端已摸索出因應策略，但工具機、鋼鐵業、運輸工具等產業還是受到影響，政府還要再努力。
龔明鑫今天（1日）赴立院經濟委員會報告備詢，會前受訪被問到台灣20%關稅上路後產業影響已減至50%，目前還有哪些產業是比較受影響的。龔明鑫表示，整體環境從8月份到現在已經有一段時間了，他想很多企業跟其客戶端也慢慢摸索出怎樣因應的情況。
龔明鑫強調，這個時間點匯率也恢復穩定，所以說整個大環境已經慢慢趨穩了。但還是有些產業的確還是面臨挑戰，比如說機械業應該比較好，目前出口都恢復正成長，但是少數的機械業，比如說木工機械還是會受到一些影響。另外工具機的部分因為面臨的是日本產品的挑戰，所以政府還是要努力，這是對等關稅的部分。
龔明鑫另指出，還有些產業主要是受到232關稅的影響，比如說鋼鐵跟其延伸性商品，那因為這一類的產業或者是運輸工具，因為這些產業主要受到市場上影響，尤其是中國大陸出口低價的競爭，所以政府還是要努力，協助轉型升級、差異化才有辦法面臨這樣的挑戰。
延伸閱讀
讀者投書/綠營高雄市長民調亂戰 英蘇合作動向及2028黨內布局受關注
包商誤挖 「淡水4天仍無水」 侯友宜臉書指恢復八成遭灌爆
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
其他人也在看
封面故事／中生代競爭暗潮洶湧 台積電接班布局魏哲家陷長考
上週科技業最重磅大事，莫過於退休的台積電資深副總羅唯仁帶槍投靠英特爾，雖然台積電已於25日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。本刊調查，不僅老將跳槽敵營讓台積電董座魏哲家傷神，近期更因中生代接班競爭暗潮洶湧，讓他陷入長考。「衝刺先進製程重要性與日俱增，原本年初要晉升資深副總的王英郎，正面臨掌管先進製程的張宗生強力挑戰，由於過往曾有梁孟松因不滿人事安排，憤而跳槽對手對台積電造成傷害，CC（魏哲家）正陷入兩難。」知情人士對本刊說。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
記憶體長多頭啟動！DRAM、NAND漲勢恐噴到2026下半年 除南亞科、「這檔」也被點名獲利動能大轉強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球記憶體市場在AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫下，正進入罕見的長線多頭周期。法人預估，DRAM與NANDFlash供不應求的...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
矽光子成新世代顯學！法人點名「這7檔」AI光通訊股後市看俏 未來半年漲幅高達30%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在這個AI急遽發展的時代，為降低電訊號損失，同時提升傳輸效率，矽光子技術（CPO）越發重要，需求因而不斷成長，連帶推升光...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法說會報佳音！這「矽晶圓大廠」挑戰連6漲 華電網開盤即攻頂...5檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日以27,674.16點開高，但隨即翻黑跌至盤下，截至上午9時25分暫以27,529.68維持跌勢，開盤有7檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現
美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
歲末衝刺 台股迎雙多行情
時序進入12月，隨著盤面利空鈍化，台股站回月線關卡。本報訪問群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、玉山投顧資深協理湯麒國三大名師，均看好年底前偏多看待不變，作帳、作夢雙多行情發酵，指數有向上挑戰前波高點空間，AI股仍是多頭主旋律。工商時報 ・ 1 天前
銅價狂奔成「新時代石油」！CCL三雄全面喊漲8％ 將會噴？高階材料供不應求產業搶破頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球銅價一路向上，把電子材料產業推進一個新的高成本時代。由於銅被視為能源轉型與AI基礎建設的關鍵金屬，在電動車、資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中國AI、雲端半導體可期！外資看好信驊受惠
[NOWnews今日新聞]股王信驊再度被外資看好，美系外資最新報告中指出，持續觀察到中國的AI與雲端半導體領域持續展現強勁動能，中國雲端服務供應商（CSP）對AI和雲端業務仍持正面看法，進入2026年...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
機殼大單湧入！「這檔」10月營收年增53%創同期新高 2026年水冷、航太需求同步爆發
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導經寶精密（jpp-KY，5284）公布10月合併營收3.86億元，月增15.6%、年增52.93%，改寫歷年同期新高，累計前10月營收達30.12億...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
投資人盯AI、經濟數據 科技股成不確定因素
[NOWnews今日新聞]美國股市在感恩節休市一天後，於「黑色星期五」恢復交易的美股比平時提早收盤，交投清淡。在未來一週，投資人將關注人工智慧（AI）企業的獲利能力訊號，以及整體經濟健康狀況，以協助穩...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
財經時事／台商掀東進狂潮 航空三雄拓北美內陸搶大餅
北美航空市場再掀戰火！繼長榮航空10月開航美國達拉斯後，華航與星宇航空也相繼宣布插旗北美新航點。本刊調查，華航將於12月3日首飛鳳凰城，成為亞洲首家直飛鄰近護國神山台積電美國廠的航空公司，而星宇也將跟進於明年1月開航。3大航空業者直言，台商東進設廠浪潮，加上疫後尚未恢復的東南亞直飛美國航線，所帶來的轉機商機，都是開發北美內陸新航點的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 15 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 14 小時前