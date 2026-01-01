20、30歲也中招！肥胖、糖尿病與代謝症候群是高危險族群
「隨著飲食西化，加上運動量減少，現在脂肪肝患者有明顯年輕化的趨勢」。常常有不少20、30歲的年輕人被脂肪肝纏身，醫師詢問之下才知道，多半是三更半夜還在吃宵夜、日夜作息顛倒，體重也幾乎都超標。歸納起來，脂肪肝高危險群族如下：
◎肥胖的人：肥胖的人有70～80%合併脂肪肝，如何判斷肥胖與否，有3個指標可以依循：
＃BMI（身體質量指數）＝體重（公斤）÷身高（公尺）²。當BMI ≥ 27就屬於肥胖一族。
＃體脂肪率超標的人：指「人體脂肪」與「體重」百分比，女生大於30%、男生大於25～27%以上即是肥胖。
＃腰圍過粗的人：能反應腹部脂肪的多寡。當成人男性大於90公分（35英吋）；成人女性大於80公分（31英吋）即超標，屬於肥胖，這種「中廣型肥胖」最容易合併脂肪肝。
◎糖尿病患者：糖尿病患之中，約50～70%常合併脂肪肝，屬於高好發族群。可能是因糖尿病患者的胰島素阻抗性增加，分解脂肪能力差，容易導致三酸甘油酯堆積在肝臟，進而形成脂肪肝。
◎代謝症候群患者：與心血管疾病等慢性病的發生息息相關，若右列5項危險因子有3項以上，就代表代謝症候群上身，同時也與脂肪肝的發生密切相關。
五項危險因子
❶血壓值≧130/85mmHg
❷空腹血糖≧100mg／dl
❸三酸甘油酯≧150mg/dl
❹男性腰圍≧90cm或女性腰圍≧80cm
❺男性高密度膽固醇＜40mg／dl或女性高密度膽固醇＜50mg／dl
（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
