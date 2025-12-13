20、30歲就「早衰」？醫揭「這三種」NG行為 加速老化元凶！

勿讓早衰提前報到？醫師：熬夜.肥胖 加速老化(圖/TVBS)

明明才 20、30 多歲，卻常覺得體力不支、腰痠背痛、爬樓梯喘不停？不少人做健康檢查時，竟被告知「你的身體年齡比實際年齡還大十歲以上」。醫師提醒，這種「早衰化」現象，已在年輕族群快速蔓延，肝功能異常、血脂偏高、睡眠障礙、慢性疲勞等問題，不再是中老年人的專利。真正傷害身體的關鍵，不是重大疾病，而是日常看似無害的壞習慣。

東元綜合醫院神經內科主任 陳錫銘表示老化一般人認為都是年紀大了才開始的問題，不過根據研究指出，老化可能在三四十歲就開始，為什麼會有一些加速老化的問題？通常跟我們的代謝疾病有關，比如說肥胖。肥胖容易造成那種三高的問題，增加那個新陳代謝症候群的發生，那三高容易造成我們的心臟、血管、腦部的病變。

老化是一種自然現象，但是有一些不良習慣，七醫群享診所院長/復健科主治醫師 管灶祥表示讓我們的生理年齡遠遠超出我們，身體該有的正常狀態，這就是我們所謂的加速老化，會讓我們加速老化的不良習慣，包括抽菸，包括晚睡，以及睡眠品質不好。

年紀越大，越常因為一些日常生活的機能障礙，導致急性問題。

成大醫院高齡醫學部主治醫師 黃議德指出，好比說不小心嗆咳導致肺炎，或是不小心跌倒導致骨折，來住院治療。但是住院治療後，好比說打完抗生素或做完手術後出院，功能好像恢復的不完全，又或者經過了這一番折騰後才赫然發現，此時身體的健康與青壯年時期相比，產生非常大的落差。

高雄秀傳醫院神經內科主治醫師李剛伯表示，現代社會高齡化是一個問題，越來越多的老人，在年輕人身上，也會有另外一個問題叫做加速老化，可能在30歲40歲就覺得說身體的體力也好，記憶力也好，專注也好，大不如前，其實研究上面告訴我們的是，抽菸是一個很大很嚴重的一個風險因子。

早衰現象還可能從外貌透露端倪，例如白頭髮提早出現、皮膚鬆弛、黑眼圈加深、經常疲倦或思緒混亂。許多人以為只是壓力大或睡不好，但其實早已是身體透露出的老化警訊。若忽視這些信號，未來可能面臨三高問題提早報到，甚至增加腦中風、心臟病的風險。

台南市立醫院家醫科主治醫師 盧泰潤表示良好的生活習慣呢，除了可以促進我們身體健康之外，也可以讓我們的外表看起來更年輕。規律的運動，然後再來是體重管理、再來是健康的睡眠、健康的飲食、遠離尼古丁，最後就是把血糖、血壓、血脂肪給控制好。像體重管理部分的話，會建議我們把體重控制在 BMI 18.5 到 25 之間；那健康飲食部分的話呢，我們可以遵循得舒飲食這個原則。

醫師提醒一個人從青壯年的巔峰到中老年的衰弱，在細胞中其實會歷經DNA的不穩定、端粒的異常縮短、基因表現往不好的方向修飾、細胞自噬功能不彰、粒線體機能的衰退、內質網壓力過度堆積、異常蛋白質的堆疊、氧化壓力與抗氧化力的失衡、細胞微環境的慢性輕度發炎、細胞間溝通效率變差。

老化並不是一夕之間發生，而是由無數細胞層級的細微變化累積而成，最終在生活中以各種身體功能的下降呈現，理解老化背後的機制，有助於更早察覺身體發出的警訊，絕對不可輕忽!

