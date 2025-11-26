《20~50坪風格企劃》中小坪數的格局哲學

文、整理 電視部│圖片提供 大雄室內設計Snuper Design

對我們來說，每一個案子都不是從風格開始，而是從屋主的生活開始。

「大雄風格企劃」正是為了這些重質地、講品味，又希望空間有邏輯與溫度的風格玩家而生。

對多數家庭而言，家不只是生活的容器，更是情感交流與記憶的延伸。從孩子成長、家人共餐，到彼此獨處的時光，空間承載了無數日常片段。大雄設計團隊不只追求「好住、好用、耐用」，更希望透過高端訂製的思維，為家中每位成員打造能自在活動、彼此交流的生活節奏，讓設計的價值，貼近每個家庭真實的需求，讓每一天的生活，都剛剛好符合家庭的期待。

接下來，讓我們一起走進三種標準家庭房的精彩案例！



案例分享：三種標準家庭房

Case 1｜城市安境

在這間 47 坪的家庭宅裡，居住的是一對品味出眾的夫妻與兩個孩子。屋主對生活的想法明確，希望擁有三房、一書房、大收納與順暢動線。大雄設計團隊以「生活軸線」為設計核心，將開放式廚房一路延伸至客餐廳，串聯起家人互動的重心，讓日常交流自然發生。空間以石材、木皮與金屬交錯鋪陳，構築出沉穩而有層次的節奏感。屋主選用 B&O 音響、B&B 沙發與 Poliform 書桌，讓居宅在生活實用與風格品味之間取得完美平衡。整體氛圍內斂而溫潤，不僅呈現屋主的生活質感，也體現大雄設計團隊對於「美感與日常共存」的堅持。



Case 2｜城市靜美

這間 35 坪住宅的屋主長年旅居海外，嚮往精品飯店般的靜謐氛圍。大雄設計團隊以「飯店美學」為靈感，從藝術漆、石材到金屬與木質層次的堆疊，營造出細膩而柔和的空間表情。為了讓居所兼具舒適與安全感，團隊特別以弧形收邊取代銳角，使每一次移動都流暢且溫潤。同時透過隱藏門的設計，清楚區分公私領域，讓屋主回到家中時能卸下外界節奏，回歸放鬆與安定。整體室內家具的選配以 CASSINA 等國際經典家具為主軸策劃，透過比例、材質與色調的精準拿捏，使空間呈現更高級的精品質地。這樣的設計，不只是美感的延伸，更是一種讓生活恢復節奏、安放身心的空間哲學。

Case 3｜都會雙湖

這座 45 坪的家庭宅，大雄設計團隊希望不僅止於功能完整，更能傳遞情感與生活的溫度。設計從立面層次著手，運用石材包覆、格柵切割與細縫收邊修飾原本格局的不完美，再以木皮、鍍鈦與灰鏡的異材質混搭，創造出優雅的義式氛圍。空間中搭配 Poltrona Frau 家具與 Flos 燈具，讓光影層層堆疊出溫潤的儀式感。對大雄設計團隊而言，「設計的細節」不只是形式，而是尊重生活、體現居住者態度的方式。在每一個轉角、每一道光線之間，都能感受到設計讓日常被溫柔對待的力量。



即便是在有限的坪數中，也不影響生活品質的表現，只要比例正確、動線清晰、材質運用得宜，即使 20～50 坪，也能呈現出如百坪大宅般的氣場與細節。而要實現這樣的完整度，仰賴的不只是美感，更是「團隊整合力」。因此大雄設計團隊建立了「一站式設計流程」，從格局規劃、建材選配、工程執行到軟裝整合，全程由專業團隊分工協作。透過明確的 SOP 與透明的預算制度，每個環節都被嚴格把關，確保設計能被準確落地、準時交屋，讓設計回歸生活本質，也讓每一個家的模樣，都剛剛好屬於它的主人。

小編的最愛

所謂「標準家庭房」，從來不是制式格局，而是能讓家人自在共處的生活節奏，大雄設計團隊精準拿捏細節與動線，讓家的每一刻都恰到好處、溫度剛剛好！



