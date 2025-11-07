《20~50坪風格企劃》現代都會宅高質感日常

文、整理 電視部│圖片提供 大雄室內設計Snuper Design

對大雄設計團隊來說，每一個案子都不是從風格開始，而是從屋主的生活開始。

「大雄風格企劃」正是為了這些重質地、講品味，又希望空間有邏輯與溫度的風格玩家而生。

對喜愛現代摩登風格的屋主而言，家是映照自我品味與生活態度的場域，因此追求的不只是漂亮的設計，而是一種如同走入高端精品旅店般的生活體驗。

對大雄設計團隊而言，為這樣的客群打造住宅，就像為每位屋主量身訂製一場專屬的「生活精品秀」。

接下來，讓我們一起走進三種現代摩登宅的精彩案例。



廣告 廣告

案例分享：三種現代摩登的生活提案



Case 1｜台中作品：A New Way Of Living

這間 50 坪的都會宅，以義式 Boutique Hotel 概念重新詮釋住宅氛圍。大雄設計團隊運用建築體的落地窗串聯前後採光，創造通透、明亮的空間層次。格局採 one room 設計，讓居家呈現出如行政大套房般的開闊尺度。主臥以玻璃與灰鏡分隔出男女主人更衣區，形成既獨立又能對望的互動關係，整體空間充滿流動感與現代優雅氣質。



Case 2｜台中作品：摩登都會獨享生活

位於台中七期的 45 坪住宅，入口以 45 度角玄關開場，延伸出溫潤米色基調的開放式格局。從地坪、牆面到家具選配，整體調性一致、細節溫柔。單品搭配 B&B精品沙發，Poltrona Frau 經典吧台椅，形塑出精品般的質感語彙。設計團隊特別為屋主規劃靠窗吧台與多功能室，讓生活不只限於功能使用，更擁有放鬆與小酌的餘裕。主臥中更獨立設置浴缸，讓居家體驗充滿儀式感與層次。



Case 3｜台中作品：無拘風格自在有型

此案以年輕都會族群為主，使用深色調性呈現居家表情。設計團隊以全開放格局形塑飯店行政套房般的氛圍，選用深色木質、細膩石材與鍍鈦金屬交錯堆疊，再以通透玻璃作為虛實界線，延伸視覺深度。面窗的廳區引入自然光與城市景致，讓生活隨光影變化而流動，構築出高層次的摩登美學。

面對這些工作繁忙、生活節奏快速，且對居住品質與美學細節皆有高度要求的屋主，大雄設計團隊提供的不僅是一個設計方案，而是一套兼顧美學與效率的完整生活提案。設計團隊以「一站式整合流程」為核心，從格局規劃、建材挑選、家具選配到軟裝執行，全程由專業分工團隊接力協作，讓每個環節都能被精準銜接與落實。因此，屋主不必耗費時間在反覆溝通與工地管理之間，就能在最短時間內完成高標準、細節到位的理想住宅，在高效與品質並行的設計體驗中，實現屬於自己的現代摩登宅。

小編的最愛

在高端現代宅的世界裡，關鍵從不是裝飾，而是比例與細節的掌握。大雄設計團隊以極致整合的設計語言，讓空間在簡約中顯現氣場，在留白裡流露風格，成就最純粹的現代摩登氛圍！



大雄室內設計Snuper Design／大雄設計團隊

地址：台北市內湖區新湖一路303號2樓

電話：02-26587585

Email：snuperdesign@gmail.com

網站：http://www.snuperdesign.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>大雄室內設計Snuper Design

立即聯絡>>>大雄室內設計Snuper Design