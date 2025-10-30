《20~50坪風格企劃》風格X收藏X毛孩 小宅設計的高密度生活美學

文、整理 電視部│圖片提供 大雄室內設計Snuper Design

對大雄設計團隊來說，每一個案子都不是從風格開始，而是從屋主的生活出發。

「大雄風格企劃」正是為了這些重質地、講品味，又希望空間有邏輯與溫度的風格玩家而生。

近年來，越來越多年輕世代的屋主在 20、30 歲就置產，他們對生活質感與設計細節有極高要求。

大雄設計團隊稱這群人是「潮流型屋主」，他們喜歡收藏潮流公仔、藝術選品，也把毛孩視為重要家人。因此，設計的重點不只是風格或收納，而是如何讓「收藏」與「毛孩」都能自然融入生活，成為家的日常。



案例分享：三種潮流與寵物宅

Case1｜國泰府會園道：潮流公仔主題宅

位於台中精華地段的年輕屋主，擁有大量泡泡瑪特等大型潮流公仔收藏。面對這樣的需求，大雄設計團隊並不是單純打造展示櫃，而是將「展示」視為空間本身的一部分。團隊先確立整體色調，以同色系的石材與磚材作為基底，營造乾淨俐落的視覺感，再以玻璃材質打造漂浮感展示層板。如此一來，進門後收藏展示區自然成為家的主視覺，同時保持其他空間的簡潔與節奏感。



Case2｜寶璽建設：寵物療癒宅

同樣位於台中都會區的一處寵物宅，屋主因狗狗活潑好動，希望家中以柔和弧形為主題，並避免尖角設計，以確保寵物活動的安全。大雄設計團隊將這樣的需求轉化為空間細節，讓安全性與美感共存，使設計不僅是裝飾，更是屋主對生活品質的實際堅持。



Case3｜雙橡園：寵物療癒宅

在這個案例中，屋主不僅有愛貓，也喜愛展示旅行紀念品與收藏。大雄設計團隊將客廳沙發後方規劃為 L 型展示牆，作為家的生活核心，透過漂浮櫃體與燈帶結合金屬層架，營造錯落有致的線條語彙，不僅滿足收藏展示需求，也為愛貓創造能自由跳躍、穿梭的路徑，將設計巧妙融合收納、展示與寵物動線，讓空間兼具實用性與故事感。



大雄設計團隊相信，設計的核心不在於套用既有風格，而是傾聽生活、理解需求，最終打造出真正屬於屋主的專屬場域。為了確保從概念到落地的完整性，團隊建立了「一站式設計流程」，涵蓋格局規劃、美學設計、材質比例、工程執行到家具軟裝。不僅大幅減少屋主在不同環節間的溝通成本，更確保設計能被完整實現。同時，透過材質、比例與收納展示的整合，讓有限的坪數發揮最大價值，兼具美感與實用。



在這類高端小宅中，「細節感」很關鍵，但設計團隊透過材質選擇、比例分配、收納與展示的共構設計，讓空間既能凸顯屋主個性，又能保有視覺上的留白與秩序感！



