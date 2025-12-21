200件投稿展現魅力 口湖攝影賽成果豐碩

▲為展現雲林縣口湖鄉豐富的人文底蘊與自然生態景觀，口湖鄉公所舉辦「2025發現口湖之美攝影比賽」。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】口湖鄉公所舉辦的「2025發現口湖之美攝影比賽」成果正式揭曉，頒獎典禮暨得獎作品展於114年12月21日在鄭豐喜圖書館登場。此次活動不僅展現地方攝影創作能量，也成功將口湖鄉的生態景觀與人文特色推向大眾視野。

▲口湖鄉公所114年12月21日在鄭豐喜圖書館舉行頒獎典禮暨得獎作品展，吸引眾多攝影愛好者、得獎者及地方民眾到場共襄盛舉。（記者蘇峯毅攝）

口湖鄉長李龍飛指出，本屆比賽為口湖鄉首次舉辦攝影賽，即吸引超過200件作品投稿，顯示口湖的自然與文化魅力深具吸引力。參賽作品聚焦成龍濕地、椬梧滯洪池等生態場域，以及牽水狀文化、鄭豐喜故居與梧北鐵花窗聚落等在地人文景觀，完整呈現海濱漁鄉與養殖產業交織而成的生活風貌。

廣告 廣告

評審老師周伯驥表示，評審過程中特別重視人文紀實與民俗文化的呈現，希望透過影像保存地方記憶，並展現攝影者對土地的觀察與情感。經由專業評選，最終選出多件兼具藝術性與紀錄價值的優秀作品，並於典禮中公開表揚創作者。

▲本次比賽以「發現口湖之美」為主題，廣邀各界透過鏡頭捕捉口湖的自然風貌與人文故事。（記者蘇峯毅攝）

本屆比賽得獎名單中，第1名為葉仁傑，第2名李世豪，第3名劉昭君；另有多位攝影者獲得優選、佳作及入選肯定。口湖鄉公所表示，因整體作品水準整齊，特別增加入選名額，以鼓勵更多攝影愛好者持續關注口湖、記錄口湖。

活動期間同步展出得獎作品，吸引不少民眾駐足欣賞。口湖鄉公所指出，透過攝影比賽與展覽，不僅促進地方文化藝術交流，也期盼引導更多人走進口湖，關注在地文化保存與環境永續議題，為地方發展注入新的能量。