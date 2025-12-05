200億精品遊艇震撼登場！奢華日韓航程首航
記者 陳聖偉 / 報導
造價高達 200 億台幣的頂級精品遊艇即將震撼登場！
高端團體旅遊的領導品牌——太平洋旅行社，將於 2026 年推出日本豪華遊艇之旅，並成為台灣少數頂級海上度假體驗的旅行品牌之一！麗思卡爾頓（The Ritz-Carlton）首開頂級飯店跨足郵輪旅遊先例，打造 Ritz-Carlton YACHT COLLECTION 系列，太平洋旅行社率先規劃，並推出獨家限定「【麗思卡爾頓遊艇】東京．大阪．釜山．濟州島．東京麗思卡爾頓酒店雙泊．奢華Luminara號14日」，搭配東京六本木麗思卡爾頓酒店，邀請台灣旅客登上海上美術館般的 Luminara 號及米其林一星鑰頂級旅宿，以奢華、藝術、海洋與慢旅行的節奏，完美結合頂級酒店服務與奢華遊艇首航，開啟全新的海上生活美學。
除了航程中的日、韓都市之外，安排住宿麗思卡爾頓東京五星級飯店，飯店直通六本木地鐵站，位於匯集綠地、美術館與商店的複合設施「東京中城」，地理位置極為奢華；更有機會品嘗米其林一星Héritage by Kei Kobayashi 法餐，佐壯麗的東京天際線。
為慶賀行程之難得，太平洋旅行社加碼推出雙重優惠！其一，凡於2025年12/31前報名「【麗思卡爾頓遊艇】東京．大阪．釜山．濟州島．東京麗思卡爾頓酒店雙泊．奢華Luminara號14日」，可享早鳥優惠每人減價30,000元；其二，太平洋旅行社為回饋貴賓，每間艙房（雙人入住）可享美金200元的船上消費抵用金，更享有雞尾酒派對、正式晚宴的專屬用餐時光。
麗思卡爾頓Luminara遊艇，源自含義為「光芒」的拉丁語系字根lumen ／lumina，象徵這艘優雅閃耀的頂級遊艇是照亮海洋的光，The Ritz-Carlton Luminara號同時被譽為「航行中的美術館」，收藏米羅（Miró）、安迪．沃荷（Andy Warhol）、馬蒂斯（Matisse）等逾700件大師藝術作品，當旅客穿梭於走廊，經典名作映入眼簾，藝術與海景相互輝映，豐富獨一無二的美學之旅。
5大風格餐廳 × 6大酒吧｜海上星級饗宴
Luminara 以五星級飯店規格打造多元美食版圖，從名廚操刀的餐廳到以航線為靈感的創意料理，為旅客獻上層次豐富的海上盛宴。
▪ Seta Su Luminara｜米其林主廚義式餐廳（需預約）
由米其林星級名廚 Fabio Trabocchi 主理，以現代義式風格呈現海鮮、牛排及手工義大利麵等精選時令料理，是船上最具儀式感的 fine dining 體驗。
▪ Beach House｜中東 × 地中海風味
與名廚 Michael Mina 合作，融合中東香料與地中海清爽特色，提供分享式料理與精釀飲品，氛圍輕鬆愉悅。
▪ Azur on Luminara｜航線靈感的在地風味
以航行沿途目的地與當季食材為主題，推出多元的時令菜單，是體驗區域佳餚的最佳選擇。
▪ Haesu Bit｜亞洲百匯
提供壽司、拉麵、和牛等豐富亞洲美饌，涵蓋日、越、泰、韓與粵式風格，並設有壽司吧，對亞洲旅客來說，是最親切又多變的餐飲選擇。
▪ Mistral｜地中海料理 × 海邊燒烤
位於主泳池旁，以新鮮海鮮、炭烤肉品為主角，提供室內與露天座席，不論午間輕食或浪漫晚餐皆相宜。
旅客亦可選擇於套房內享受 24 小時專屬餐飲服務，菜單融合船上多家餐廳的特色料理，從正餐到貼心宵夜皆能優雅品味。在公共空間中，Luminara 以6大風格酒吧打造多變的海上社交氛圍：Marina Terrace 與 Art Bar 提供迷人海景與精緻調酒，是放鬆身心的絕美去處；The Living Room 則以溫馨舒適的氛圍呈現咖啡與輕食的悠閒時光；其他如船上酒廊則供應精緻餐點、特調飲品與高雅雞尾酒，為旅客從白天到夜晚帶來豐富且多層次的品味體驗，滿足不同情境下的旅行心情。
強化海上休閒空間｜最大碼頭平台
Luminara 將海上休閒空間全面升級，打造船上最大碼頭平台，讓旅客可直接下海享受 SUP、皮划艇或海泳，彷彿擁有一片專屬的「私人海灘」。身心療癒體驗的設施同樣奢華升級，The Ritz-Carlton Spa® 提供專業按摩、臉部護理及全球特色療程，透過舒緩香氛讓旅客找回內心的平靜；配備 Technogym 器材的健身中心，以及瑜伽與皮拉提斯工作室，提供全面運動選擇；男士修容 Barber 與 Beauty Salon，則兼顧精緻個人護理；全景泳池與多功能休閒空間，讓旅客在海風與日光中，享受無與倫比的海上休閒與聚會體驗。
麗思卡爾頓 嶄新遊艇亮點｜ 226 間套房皆擁有海景私人陽台
以頂級飯店規格打造的全方位設施，全船配置 226 間寬敞套房，全部房型皆為附帶陽台的套房設計，皆提供24小時客房服務、咖啡機、免費茶品與依個人喜好準備的迷你吧。賓客與船員比為1：1.2，讓旅客在海上也能享受最療癒、最奢華的度假時光，在專屬私人管家服務、高端美食體驗中，開啟一段真正無可取代的極致航程。
●太平洋旅行社推薦：Luminara優選3大房型
【入門精品款】
露台套房（Terrace Suite）｜首次搭乘 Ritz-Carlton Yacht 的最佳選擇
■室內294平方英尺（約 8.17坪）、陽台108平方英尺（約3.03坪）
■房型特色：
• 最受歡迎的入門級套房，且空間大於多數豪華郵的輪標準房
• 現代風格設計、柔和配色、充足自然光
• 特大床（King Size Bed）、高品質寢具
• 浴室為豪華淋浴配置（部分房型為大面窗採光）
【中階寬敞款】
標準套房（Signature Suite）｜適合夫妻、蜜月及偏好更舒適型的旅客
■室內417平方英尺（約 11.8坪）、陽台151平方英尺（約4.24坪）
■房型特色：
• 寬敞的開放式臥室及客廳區域
• 設有舒適沙發座位區、閱讀角落
• 更大的露台面積，可長時間慵懶地在房內欣賞海景
• 豪華浴室、雙洗手台、步入式淋浴間
【高階尊榮款】
尊榮大套房（Grand Suite）｜適合高端族群、慶祝紀念日旅客及想提升海上航旅體驗者
■室內560平方英尺（約15.73坪）、陽台205平方英尺（約5.75坪）
■房型特色：
• 風格趨近麗思卡爾頓飯店式住宅
• 同級郵輪中最廣受歡迎的中高端套房
• 採獨立客廳、臥室分區的超大空間配置
• 奢華浴室規劃為獨立浴缸、淋浴、雙洗手台
• 設有步入式衣櫥（Walk-in Closet）的更衣室
• 大露台空間可容納躺椅、適合優閒欣賞日落
太平洋旅行社專為熱愛質感旅行、探索高端行程的旅客，打造別緻出眾的旅行產品，以麗思卡爾頓超豪華遊艇的日韓航程，搭配東京麗思卡爾頓住宿，組合為海、陸雙享的頂奢旅程，推出「【麗思卡爾頓遊艇】東京．大阪．釜山．濟州島．東京麗思卡爾頓酒店雙泊．奢華Luminara號14日」（https://www.pac-group.net/index.php?prog=team_info&team=BR-CR260421A），2026年4/22出發，體驗絕無僅有的頂奢遊艇文化、品味東京星鑰旅宿，僅此一團，費用70萬9,000元起（團費視遊艇住宿房型而定，不含國際段機票，請洽服務專員訂購東京來回機票）。
此外，太平洋旅行社更推出雙重賀禮，分別是早鳥優惠、貴賓禮遇：凡2025年12/31前報名，即可享早鳥優惠，每人減價30,000元；其二，每間艙房（雙人入住）可再享200美金船上消費抵用金，加碼安排1小時雞尾酒派對，含點心、開放式酒吧，以及一晚正式團體晚宴，享受由船方特別安排的專屬用餐時光。更多細節與相關諮詢，可洽 VIP 旅遊顧問：https://url.pac-group.net/86xurq。
