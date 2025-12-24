200億美元收購？輝達牽手AI新創Groq 前Google大將助攻推理戰場
高效能人工智慧（AI）加速晶片設計新創公司Groq週三（12/24）宣布，該公司已與AI晶片大廠輝達（Nvidia）達成協議，將向其授權晶片技術，曾在搜尋引擎Google母公司Alphabet任職的Groq執行長亦將加入輝達。
路透社指出，Groq專精於「推理」領域，即利用已訓練好的AI模型來回應使用者請求。儘管輝達在AI模型訓練市場佔據主導地位，但在推理領域面臨更激烈競爭，超微半導體（AMD）以及Groq、Cerebras Systems等公司皆試圖挑戰其地位。
Groq發文表示，輝達已同意取得該公司技術的「非獨家」授權。Groq創辦人兼執行長羅斯（Jonathan Ross）曾協助Google啟動AI晶片計畫，他將與Groq總裁馬德拉（Sunny Madra）等團隊成員共同加入輝達。
一位接近輝達的知情人士證實了這項授權協議。
Groq沒有透露該交易的財務細節。據財經媒體CNBC稍早報導，輝達同意以200億美元現金收購Groq，但雙方均未對此置評。Groq在聲明中表示，公司將維持獨立營運，由愛德華茲（Simon Edwards）擔任執行長，其雲端業務亦將持續運作。
Groq在去年9月完成7.5億美元的融資後，估值從去年8月的28億美元飆升超過一倍至69億美元。
輝達執行長黃仁勳在今年的一場主題演講中，花費大量篇幅論證，隨著AI市場從訓練階段轉向推理階段，輝達將能維持自身領先地位。
