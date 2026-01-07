200元有找！他驚見好市多上架「神級甜品」 內行人瘋掃貨：加這物絕配

生活中心／王文承報導

近日有網友分享一款從未見過的甜點，一大盒售價竟不到200元，超親民價格讓他直呼「算CP值高的吧」。（圖／記者施郁韻攝影）

美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多元、價格實惠、份量十足聞名，經常推出各式新品，深受消費者喜愛。近日有網友分享一款從未見過的甜點，一大盒售價竟不到200元，超親民價格讓他直呼「算CP值高的吧」，貼文曝光後，掀起網友熱議。

好市多推神級甜品200元有找 眾人瘋掃貨



一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，近日逛好市多時意外發現一款甜點新品，買回家品嘗後發現口感介於布丁與蛋糕之間，整體意外地不會太甜，也不至於一盒吃不完，而一盒僅售198元，讓他認為CP值相當不錯。

從照片中可見，該款商品為「焦糖硬式布丁」，官方標榜使用新鮮雞蛋與鮮奶製作，紮實綿密的奶油布丁搭配香甜焦糖醬，是不少大人小孩都喜愛的甜點，賣場標示上也提醒消費者，購買後須儘速冷藏保存。

貼文曝光後，引發網友熱議，「哇，這一人吃感覺會超滿足」、「孔洞還蠻大的，吃起來比較像焦糖烤布蕾」、「我喜歡這種布丁，比較有口感」、「重點是不要當布丁吃，就會覺得蠻好吃」、「非常紮實的布丁，要吃滑嫩口感的請先跳過」。也有內行人分享吃法，指出這款布丁搭配香草冰淇淋一起享用，吃起來很像福岡某家以F開頭咖啡店的招牌甜點。

不過，也有人認為甜度過高、不合口味，「超甜⋯吃了一口真的無法繼續」、「很甜膩，建議不要買」、「口感像蜂蜜蛋糕，完全沒有布丁的感覺，建議不要輕易購入」、「之前出過有吃過，覺得太甜，吃到後面很膩」。對此，原PO也回應，「沒想到評價這麼兩極，我是覺得這個價格沒什麼好挑剔，品名都寫了硬式布丁，本來就比較紮實，焦糖還帶一點點苦味，家人也都蠻喜歡的。」

