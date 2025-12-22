200元毀一生？網購詐騙新手法 選貨到付款也受害

網上瘋傳「差點毀掉一生的200元運費」詐騙故事，引發熱烈討論，經台灣事實查核平台 MyGoPen 查證，近期出現多篇內容雷同的貼文，多透過社群平台交易，先要求買家支付少額運費，再逐步誘騙個人資料與銀行帳戶資訊，最終將受害者帳戶變成詐騙人頭帳戶，提醒民眾勿將個人資訊傳給陌生人，若帳戶出現不明轉帳紀錄，應通報警察與金融機構，以免成了詐騙集團代罪羔羊。

網友近日在臉書社團「爆料公社」上分享詐騙經歷，他在網上購買掃地機，選擇貨到付款，賣家要求他先支付200元運費，以免他反悔不取貨，他不疑有他，就依照指示匯款到對方指定的帳號，沒想到竟成惡夢的開端。

廣告 廣告

該名網友指出，匯款後賣家要求他進入所謂的「大榮貨運實名驗證」網站登記，讓他警覺可能遭詐騙，並要求退還運費，對方表面答應退款，還索取他的銀行帳戶資料，讓他誤以為事情已解決，卻因此一步步陷入更嚴重的騙局。

該名網友表示，短短2天內，帳戶突然出現50多筆不明轉帳，接獲銀行通知後才驚覺帳戶已被認定為「人頭帳戶」並遭凍結，前往警局報案，卻被告知當初匯款的運費帳戶並非詐騙帳戶，而是某慈善機構的捐款帳戶，反倒是他的帳戶因遭多名受害者檢舉，需等待法院傳票進一步處理。

類似的貼文早在今年9月就已在網路流傳，經台灣事實查核平台MyGoPen查證，近期出現多篇內容相似的詐騙受害文，多半是透過社群平台交易，詐騙集團先要求買家支付運費，測試是否願意匯款，待對方上鉤後，再騙取姓名、電話及銀行帳戶等個資。

MyGoPen提醒，不要在來路不明的管道購物，發現被詐騙集團欺騙，也不要進一步接觸，應直接報警處理；另若帳戶出現不明匯款，應立即通報金融機構查詢，並到警局備案，避免淪為詐騙集團的幫兇。

更多中時新聞網報導

張震接任金馬主席 以阿甘精神自勉

1年強制停藥 引發惡性循環 IBD病團盼健保鬆綁

台灣世曦 違規發獎金 追回數千萬 主管調職