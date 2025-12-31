200公尺撞3車…65歲夜市擺攤翁「害別人孩子喪母」魂斷上班路：沒看到

記者簡榮良／高雄報導

意外事故不能輕輕翻頁！高雄一名65歲陳姓男子在林園夜市擺攤，昨（30）下午13時許，開著小貨車行經大寮區鳳林三路時疑似疲勞駕駛，先是追撞39歲陳姓女騎士，再擦撞小貨車及47歲李姓男駕的汽車，短短200公尺連3撞，最後撞上房屋圍籬才停下。陳女騎士送醫傷重不治，沒想到上班途中遇死劫，丈夫及兒子悲痛不已；對此，肇事陳男供稱自己沒看到，被依過失致死罪送辦。

一名65歲陳姓男子在林園夜市擺攤，昨（30）下午13時許，開著小貨車行經大寮區鳳林三路時疑似疲勞駕駛，短短200公尺連3撞。（圖／翻攝畫面）

65歲陳姓男子在林園夜市擺攤維生，30日下午13時許，開著藍色小貨車沿大寮區鳳林三路由南往北行駛，疑似疲勞駕駛，先是與同向騎機車的陳女擦撞，但他並未停下，再撞上路旁小貨車及開車行經的47歲李姓男子，最終推擠到房屋圍籬才停下，短短200公尺連撞3車，現場一團亂。

而正要去上班路上的39歲陳姓女騎士被撞後送醫不治，家庭就此破碎，丈夫沒了妻子、小孩沒了媽媽，天外飛來橫禍，何其無辜？65歲陳姓男子僅以「沒看到」帶過，令人難以接受。

正要去上班路上的39歲陳姓女騎士被撞後送醫不治，家庭就此破碎，丈夫沒了妻子、小孩沒了媽媽。（圖／翻攝畫面）

陳男送醫治療則發現腦出血、胸口內傷，需住院觀察，但沒有酒駕及毒駕，與前妻離婚，由姪子代為出面做筆錄；車禍現場沒有公家監視器，該如何還原事發原因，警方傷透腦筋。

車禍現場沒有公家監視器，該如何還原事發原因，警方傷透腦筋。（圖／翻攝畫面）

