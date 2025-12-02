200公斤巨熊鑽進迷你地下室住一週 「熊房東」曝驚險瞬間

200公斤巨熊鑽進迷你地下室住一週。圖／翻攝自網路

美國加州阿爾塔迪納（Altadena）63歲男子強森（Ken Johnson）近日意外成為「熊房東」。據強森回憶，近半年家中長期遭受破壞，調閱監視器後赫然發現，這頭巨熊竟在家中迷你地下室落腳，且一住就是一個禮拜，消息曝光後引發當地民眾熱議。

綜合外媒報導，強森自今年4月起便察覺家中頻繁受損，地下室周圍的磚塊被拆開，覆蓋地下室的木框架也出現嚴重破損。情況愈演愈烈，他於6月安裝監視器，試圖找出幕後破壞者，直到11月25日，他終於揪出兇手，原來是一頭體型龐大的加州黑熊，把家中狹小的地下室當作巢穴。

廣告 廣告

談及與熊的首次近距離接觸，強森仍心有餘悸。他表示，監視器曾突然沒電，當他走到屋後更換電池時，探頭往地下洞口一看，立刻聽到低沉的咆哮聲，嚇得拔腿狂奔，「我當下嚇得發抖，完全不知道它是在後院、前院，還是就在我腳下的陰影裡。」

事後，他立即聯繫警長部門，並多次撥打加州魚類與野生動物管理局電話，但因假期關係，對方僅請他上網提交報告，官方也坦言，近期熊類目擊事件增加，案件量龐大，無法立即派員處理。

強森表示，已擬定臨時防護計畫，若熊外出時間足夠長，會出門購買沙袋、防熊噴霧，並與朋友合作將洞口暫時堵上，不過熊每次外出的時間僅約20分鐘，使封堵工作難以完成。

他指出，附近居民其實都認識這隻熊，因牠身上有明顯斑紋和追蹤器，且性格溫馴，大家甚至替牠取名「巴里」（Barry），不過巴里的巨大體型與破壞力，仍讓人感到擔憂。

加州魚類與野生動物管理局官員表示，這頭熊確實已被標記，研判牠正在尋找可供築巢的溫暖處，而房屋下的地下室對牠而言相對安全舒適，因此才會長期停留。

官員克洛平（Kurt Klopping）也說，我們希望熊留在森林，而不是住在人類家中，「但牠似乎在這處房屋地下找到了牠需要的東西」，強調專家會在假期後優先處理此案，評估將熊遷移至自然棲地的可行性。

事實上，強森家中曾多次迎來「貴客」，2017年聖誕節曾有一隻小熊跑過他的院子，他的監視器還拍到一隻短尾貓經過，某次在家門口甚至還被臭鼬噴了一身臭液，如今再有身懷絕技的巨熊當室友，也引起熱議。



回到原文

更多鏡報報導

狠夫疑妻偷吃親戚！持鐮刀砍殺「和遺體自拍」嗆：背叛的代價

日本超市「魚與熊掌可兼得」！韓國也成熊害救星 進口「這品項」作壯陽藥材

「我感覺快掛了！」25歲工程師上班爆吐隔日猝死 公司秒寄「離職通知」挨批冷血