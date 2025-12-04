「200公斤巨熊」潛入民宅！地下室硬擠「出洞」畫面曝

國際中心／于士宸報導

日本長年受到「熊害」影響，自今年（2025）春天起更陷入前所未有的嚴重危機。然而，近來在世界的另一端也頻頻出現熊害，一名位在美國加州的居民上個月（11）竟發現，自家地下室竟然被一頭重達500磅（200多公斤）的黑熊當成「長期棲身地」，讓他震驚不已。





「200公斤巨熊」液體做的？鑽進地下室「8個月」屋主才知…驚悚畫面流出

一頭重達200公斤的黑熊竟從約翰遜家通往一樓花園的狹小窗戶鑽出，展現超強臂力。（圖／翻攝自Ｘ）





根據外媒《KNX NEWS》報導，美國加州一名63歲居民肯•約翰遜（Ken Johnson）表示，自今年（2025）4月起，他注意到住家周圍出現異常，包括垃圾桶被翻倒、圍住地下空間的磚塊被拆開，以及木製結構受損等跡象。到了6月，損壞情況愈來愈嚴重，於是他決定架設監視器追查來源，終於在上個月（11）25日抓到「真兇」，竟是一隻重達200多公斤的黑熊。只見監視器畫面，一頭龐大的黑熊竟從約翰遜家通往一樓花園的狹小窗戶鑽出，牠用盡全身力量、奮力推擠身軀，期間不斷左右搖擺，試圖將卡住的下半身拔出，最後在不到一分鐘的時間內順利脫困，展現驚人的臂力。畫面中，這頭熊體型龐大到肚子幾乎貼著地面，讓約翰遜難以想像牠如何鑽進地下空間，驚訝表示：「以前只在外面看過牠，完全沒想到牠會住在我家下面，簡直像會軟骨功」。

廣告 廣告





「200公斤巨熊」液體做的？鑽進地下室「8個月」屋主才知…驚悚畫面流出

肯•約翰遜（Ken Johnson）6月時察覺家中不對勁，架設監視後竟發現黑熊長期定居在自家地下室。（圖／翻攝自Ｘ）





最後，約翰遜也向當地漁業與野生動物管理局通報，但對方僅要求他到網站填寫報告，並強調因目擊事件太多，回覆可能需要一段時間。這樣的回覆讓約翰遜無奈嘆道：「所以我只能暫時應付那隻熊了」，同時也希望事件能在聖誕節前解決。為了應對，約翰遜計劃前往家得寶購買沙袋與防熊噴霧，並與朋友試圖用沙袋填洞，再抹上砂漿，但問題在於這隻黑熊每次只離開約20分鐘，時間不足以徹底封住洞口，也讓他相當苦惱。













原文出處：「200公斤巨熊」液體做的？硬擠地下室「8個月」屋主才知…驚悚畫面流出

更多民視新聞報導

中國籍YTR「火場自拍」PO網 港警逮人下場曝光

高市早苗稱「理解尊重中國」！他翻譯：但沒說同意

濱崎步IG狂貼「繁中報導」 台粉擔心「這1事」！

