200公斤「水晶洞」突倒下 19歲搬家工人遭砸死

2025年12月27日，新北市五股區發生工安意外，一座200公斤的藝術品水晶洞，搬運過程突倒下，砸死一名19歲搬家工人，現場血跡斑斑。讀者提供



搬運釀工安意外。搬家工人27日搬運藝品「水晶洞」過程，水晶洞突倒下，19歲余姓工人遭砸中頭部，送醫不治。

蘆洲警分局員警獲報到場調查，「水晶洞」高170公分、寬60公分，估計重量約200公斤。

調查指出，27日搬家公司派人到五股區外寮路一處鐵皮屋倉庫，將「水晶洞」搬至台北，上貨車時，「水晶洞」不明原因倒下，砸中余男（19歲）頭部、他當場ocha。另一位傷者同事蔡男（26歲），被砸傷右腳，自行掛號就醫。

當時，余男和蔡男都在貨車下方，要將「水晶洞」推上貨車升降台。公司老闆余男（46歲）當時在貨車內。

19歲余男送醫後於14時50分不治，員警通知在場人及死者家屬協助調查，全案依規定報請新北地檢署相驗，並釐清是否涉及業務過失致死。另通報市府勞工局實施勞檢。

