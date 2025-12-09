200名國會助理連署反對助理費除罪化 韓國瑜說話了

國會助理費修法爭議，目前已有約200位助理連署反對修法，今日（9日）立法院長韓國瑜表示，稍早收到立法院國會助理工會陳情。他指出，會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

韓國瑜指出，首先，立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

立法院國會助理工會遞交陳情書給立法院長韓國瑜。（立法院提供／陳薏云台北傳真）

韓國瑜再說，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是立法院的家人。他身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

韓國瑜最後說，誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。

