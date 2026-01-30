200名學生「環島撿菸蒂」！7天狂掃14大桶 阿嬤暖心送罐支持

記者柯美儀／台北報導

高中生發起「環島撿菸蒂」行動，以新竹為首站，沿北部一路南下，最終回到台中。（圖／「高中生的循環經濟團體」顧問林立提供）

由「高中生的循環經濟團體」執行長、台中二中學生黃若寧發起的「環島撿菸蒂」行動，自1月24日展開，歷時7天，以新竹為首站，沿北部一路南下，再繞行東部海岸線，行經花東地區，最終回到台中，希望透過實際行動喚起社會對菸蒂污染與環境議題的關注，活動共吸引超過200人次參與，共撿了滿滿14桶菸蒂。

高中生拿著夾子，彎腰清理街道菸蒂。（圖／「高中生的循環經濟團體」顧問林立提供）

高中生帶頭 結合環島夢想與環保

「高中生的循環經濟團體」顧問、中原大學學生林立表示，發起人黃若寧受到北一女中「菸沒綠洲」等環保團體啟發，認為即使是高中生，也能為環境盡一份心力，希望改善街道髒亂與菸蒂污染，並將個人「環島」的夢想與具體行動結合。活動透過社群平台號召，不僅吸引高中生與大學生加入，也有無法到場的民眾在各自縣市自發性響應，「我們1月24日至1月30日的行動跑了17個站點，累積了200多人次參與行動」。

黃若寧提到，行動初期未預期會有太多人參與，但隨著活動進行，越來越多陌生名字出現在集合名單中，店家與路人也表達支持，使清理行動逐漸成為人與人之間交流與理解的過程。

同學們手握夾子、彎腰撿菸蒂。（圖／「高中生的循環經濟團體」顧問林立提供）

實際行動中的溫暖故事

林立回想，活動途中出現多個溫暖瞬間，行經嘉義時，一家餐館老闆將餐費從400元降至350元，支持團隊行動；彰化一位阿伯感慨表示，雖然菸蒂永遠撿不完，但有人願意去清理，是「因果輪迴的概念」；台中追分車站一群國小學生在課後社團老師帶領下參與，將撿菸蒂變成小遊戲，比誰撿得多，互動有趣且效率高；嘉義站還有2名姊妹自發幫忙，並請阿嬤送來6個菸蒂罐，協助清理水溝內菸蒂。

高中生拿著夾子，蹲下清理街道菸蒂。（圖／「高中生的循環經濟團體」顧問林立提供）

林立笑說，行動過程中還常被路人或網友誤以為是「被處罰」或「公民訓練課程」，但實際上成員只是單純想走出戶外、做一件有意義的事。沿途也收到不少民眾鼓勵，有青年旅館老闆表示曾在網路上看到相關行動，見到本人後感到驚喜，讓團隊感受到行動已成功引起社會關注。

團隊在撿菸過程中發現，環境想像與現實存在落差。林立指出，即使在花蓮三民車站與蘇澳新車站等人煙稀少地區，仍能在水溝與人行道邊緣發現大量菸蒂；宜蘭車站禁菸區內較整潔，但跨出禁菸範圍，菸蒂數量明顯增加，顯示規範對行為仍有影響。

活動共吸引超過200人次參與，共撿了滿滿14桶菸蒂。（圖／「高中生的循環經濟團體」顧問林立提供）

菸蒂後續會如何處理？

黃若寧透露，將用於藝術作品與展覽，讓垃圾循環再利用。她希望透過環島行動，讓更多人正視「隨手丟棄菸蒂」的問題，並理解菸蒂非微不足道的垃圾，而是含有不易分解塑膠纖維的污染源。即使無法一次改變所有問題，「能撿多少是多少」，付諸行動就能為環境帶來改變，也期盼更多人從中體會，環境保護可以從自己開始。

同學表示，菸蒂將用於藝術作品與展覽，讓垃圾循環再利用。（圖／「高中生的循環經濟團體」顧問林立提供）

