200名警力出動圍捕！張文北車丟煙霧彈 「隔一小時」中山站再行兇

台北車站隨機攻擊事件驚動全城，嫌犯張文先在台北車站丟擲煙霧彈後，沿中山地下街逃離並換裝，一小時後又在中山站發動第二波攻擊，造成多人受傷。警方從北車事發後8分鐘內抵達現場，並陸續動員超過200名警力進行圍捕。然而，嫌犯在第一波攻擊後有長達一小時的逃逸時間，引發民眾對警方部署是否存在漏洞的質疑，最終嫌犯在與警方對峙後墜樓身亡。

嫌犯張文移動至中山站展開第二波攻擊後，將近200名警力出動圍捕。（圖／TVBS）

回溯事件發生的時間序列，嫌犯張文於傍晚5點23分在台北車站M8到M7連通道丟擲煙霧彈，忠孝西路派出所獲報後，所長立即於17點31分率先趕到現場，僅用了8分鐘時間。隨後4分鐘內，又有9名警力抵達支援。在接下來的10分鐘內，鄰近分局再派出近50名警力投入搜索行動。然而，嫌犯張文已經混入人群中趁亂逃離現場。內政部警政署署長張榮興表示，當時在北捷發生案件的第一時間，警方還無法確認嫌犯的身分，直到一小時後才確認。晚上6點37分，已換了衣服和裝備的嫌犯步行至中山站外，展開第二波攻擊，在短短3分鐘內連續傷人。中山分局、大同分局以及刑大總共派出200多名警力，幾乎所有線上警力全數出動。6點40分，嫌犯進入誠品南西店6樓頂樓，將近10名員警與嫌犯對峙，10分鐘後嫌犯墜樓身亡。

鐵路警察加強防範，以2人一組方式攜帶長槍，加強人潮聚集處所巡守密度。（圖／TVBS）

行政院長卓榮泰在事件發生後表示，已在第一時間要求內政部警政署提高全國車站、鐵公路車站、捷運站及航空站的戒備。同時，警方也啟動站方聯防與地方警力的快打支援機制，以加快應變速度。從北車事發後警方4分鐘到場，到中山區上百名警察包圍嫌犯，警方部署速度是否足夠快、警網如何補強，仍是社會持續關注並檢視的焦點。

