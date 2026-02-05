200名警消提團體訴訟「補發退休金」 行政院：已聲請釋憲

行政院院會後記者會，行政院發言人李慧芝。廖瑞祥攝



立法院2025年三讀通過「警察人員人事條例」第35條修正案，提高退休警察與消防等人員所得替代率，但行政院未編列相關預算，對此，民眾黨主席黃國昌今（2/5）號召超過200名退休警消到台北高等行政法院提起團體訴訟，要求主管機關補發退休金差額。對此，行政院發言人李慧芝回應尊重民眾訴訟權利，已對「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」2項法案聲請釋憲，若判決未違憲，將追溯補齊。

立法院2025年8月22日三讀通過「志願役加薪」、「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」的警消退休金加給修正案。對此，行政院質疑，立法院通過此修正案，有違反權力分立之疑，已針對兩法案聲請釋憲。

廣告 廣告

黃國昌今日則表示，民眾黨從1月6日起至23日，已受理超過2000件退休警消參與團體訴訟，要求主管機關依據修正案補發退休金差額。

對此，李慧芝回應，政府非常照顧警消與軍公教人員，近年持續調升各項福利以及待遇，包含2018年至2025年就連續4次為軍公教整體加薪。

李慧芝表示，政府尊重一般民眾採取司法程序的權利，但立法院權力是審查預算而非編列預算，立法院應該要尊重政院，不能跨越權力分立、侵害行政權，關於此案進度，行政院已經聲請釋憲，若憲法法庭認為沒有違憲，政院會馬上進行調整，追溯補齊，相關人員權益不會受到影響。

更多太報報導

陳宗彥好消息！高市議員曝最新病況 「生命暫時無慮可自主呼吸」

黃國昌直播2天湧30萬抖內 劉世芳提醒：不符合政治獻金規定

二度被潑紅漆！在台港人工作室疑遭跨境鎮壓 時間點超巧「民團籲政府積極應對」