200多隻狗被剪聲帶、繁殖到虛脫！人人犬舍黑幕引公憤 動防所長遭拔官

苗栗縣公館鄉人人犬舍遭查獲非法繁殖，大量犬隻遭剪去聲帶。（苗栗縣動物保護防疫所提供）

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養與大批犬隻遭剪聲帶後，風波延燒近1個月，輿論壓力不斷升高。縣長鍾東錦今（18）日依政風處調查結果宣布懲處名單，接掌動物保護防疫所13年的所長張俊義遭拔管，從9職等降為8職等農業處專員，其餘多名主管也出現調職、人事異動。

這起爭議始於10月20日的全面稽查。動防所在人人犬舍查獲290隻犬隻，其中超過9成遭施以聲帶整形手術，違反《動物保護法》多項規定，並使用年老、患病或不符健康年齡的母犬繁殖，另有46籠設施不符標準，最終累計開罰480萬9千元。縣府廢止犬舍營業執照並沒入273隻犬隻，但後續安置方式再度引爆爭議。

188隻犬去哪？縣府安置方式挨轟「只是換地受苦」？

動防所後續將85隻7歲以上犬隻帶回收容，其餘188隻則轉往持有許可證的寵物業者。動保團體與藝人米可白強烈質疑未絕育即送外地，恐讓狗再次淪為繁殖工具，認為縣府的處置「只是把牠們換到另一個地獄」。縣府則回應收容空間有限，才做出分流安置的決策。

政風處調查發現，早在2019年動防所就曾接獲人人犬舍違法剪聲帶的檢舉，但當時僅以「沒有證據」結案，且評鑑期間也未深入調查，顯示明顯行政疏失。雖無刑事責任，但管理漏洞明確。

懲處能平息民怨？後續稽查如何改善？

鍾東錦今日公布懲處名單，包括農業處長陳樹義因督導不周自請處分；祕書鄭宛芯升任動防所長；鄭連春調任動防所祕書並代理寵物管理課長；原課長彭奕銘與多名主管也進行職務調整。縣府強調後續仍有其他人事變動，將強化繁殖場稽查與相關制度。

同時，動防所已開放85隻高齡犬於19日進行認養，第二批173隻將在絕育並觀察後分批開放，縣府並表示將持續追蹤外縣市轉運過程中死亡的6隻犬隻，交由台大獸醫法醫鑑定。

