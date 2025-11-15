200籃毒雞蛋流向曝光！ 散客+35家店「3.2萬顆已被民眾吃完」

彰化縣「文雅畜牧場」芬普尼毒蛋風波持續延燒，台中市府最新檢驗結果顯示，該畜牧場在被管制期間仍違規出售問題蛋品，且已有3.2萬顆超標雞蛋流入市場並被消費者食用。

毒雞蛋流向散客與35家餐飲店，總計3.2萬顆問題雞蛋已被消費者吃下肚。（圖／台中市府提供）

台中市食安處表示，該單位於11月7日接獲彰化縣衛生局跨縣市通報後，立即啟動預防性下架機制，並督促4家相關業者下架回收問題蛋品。11月10日，食安處派員前往梧棲區的龍忠蛋行進行稽查，發現該業者於11月9日向文雅畜牧場進貨200籃雞蛋，為求謹慎，食安處當場啟動抽驗程序。

檢驗結果於11月14日晚間出爐，證實蛋品中含有芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）0.05ppm，遠高於殘留容許量標準0.01ppm，不符合食品安全規定。食安處指出，龍忠蛋行此次向文雅畜牧場進貨共200籃、約4000台斤（4萬顆）雞蛋，目前僅下架回收38籃（760台斤），其餘162籃、3240台斤（約3.2萬顆）蛋品已分售給散客及35家小型餐飲業者，包括麵店及早餐店等，且均已全數用罄。

文雅畜牧場自11月5日起已進入移動管制狀態，卻依舊偷賣毒雞蛋。(圖/彰化縣政府)

食安處已連夜通報彰化縣政府相關單位，釐清相關蛋品是否有流向其他下游業者。彰化縣動防所則表示，文雅畜牧場自11月5日起已進入移動管制狀態，依規定場內封存的蛋品必須全數銷毀，不得出售。食藥署強調，該批問題雞蛋保鮮日期為11月26日，回推時間應屬文雅畜牧場在11月6日的生產批次，明顯是在移動管制期間內違規出售。

台中市食安處強調，將持續滾動式抽驗市售蛋品，密切掌握中央通報資訊，同時要求業者落實進貨來源查核及批次紀錄，積極配合下架回收作業。市府也呼籲產業端提高自主管理，共同維護市民的食用安全。彰化縣政府表示，目前全案已移送檢調追究相關責任。

