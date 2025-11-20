200米蒜香藤花海步道來了！罕見3度開花限時搶拍花期必看

文／景點+ Carol整理報導

經典必訪蒜香藤花海綻放了！「通霄鎮楓樹里蒜香藤花廊」擁有綿延約200米的蒜香藤花海步道，近期迎來罕見3度開花，快參考本篇最新美圖，把握限時花期前往取景！

「通霄鎮楓樹里蒜香藤花廊」200米蒜香藤花海步道，吸引花迷前往取景。（圖／153_mom）

這處蒜香藤步道位在國道3號通霄交流道附近的楓樹里，為私人土地種植的蒜香藤，地主很佛心開放免費參觀，現場綿延約200公尺的蒜香藤花廊，搭配具有弧度的道路，非常適合取景。

（圖／153_mom，以下同）

於2025年11月20日拍攝的通霄鎮楓樹里蒜香藤花廊。（圖／shih_hsuan6260）

蒜香藤一年主要有兩次花期，分別在5、6月及10、11月間，2025年5月盛開時遇上接連大雨，到了7月疑受氣候異常影響，首度出現夏季2度開花的情況，近期11月中下旬則迎來今年的第3度開花。

（圖／153_mom）

（圖／153_mom，以下同）

蒜香藤因花、葉搓揉聞起來有蒜香味而得名，可愛花形也被稱作「紫鈴藤」，其花期一向短暫，因此在花期來臨前就要密切注意，一旦知道開花了，要把握一週內盡快前往賞花及取景，否則只能看到蒜香藤花毯了。

（圖／153_mom）

（圖／shih_hsuan6260）

近期除了迎來蒜香藤綻放，同時也是賞銀白芒草花海的季節，推薦景粉參考下方延伸閱讀，找個好天氣前往捕捉芒草、海景同框美照！

【Info】

通霄鎮楓樹里蒜香藤花廊

地址：苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰27號，可導航「通霄鎮楓樹里蒜香藤花廊」

