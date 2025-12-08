200萬人朝聖展首度登台 宏達電把「消失的法老」搬進台南奇美與台北松菸

全球累積觀賞人次達200萬的《消失的法老Horizon of Khufu古夫金字塔沉浸式探索體驗》即將首度登台。（圖／宏達電提供）

宏達電宣布，分別與台南奇美博物館、時藝多媒體合作，將全球累積高達200萬人次觀展的沉浸式文化體驗《消失的法老Horizon of Khufu古夫金字塔沉浸式探索體驗》首度帶到台灣，將於2026年1月29日起在台南奇美博物館與台北松菸XR沉浸玩家同步展開。宏達電也表示，手中的大場域實景娛樂技術（LBE）將可成為提高大型展演與公共場域使用率的解方。

宏達電表示，台南展區由奇美博物館作為主辦單位、售票，目前已經開賣，時藝多媒體則為台北展區，預計12月10日起售票。

宏達電表示，《消失的法老Horizon of Khufu》為全球首個以科學實證、建築考古與實地掃描完整重現吉薩金字塔群的沉浸式探索內容，這是古埃及第四王朝的法老古夫的金字塔，也是世界上最大、最高的埃及式金字塔，由法國VR創作先驅 Excurio製作，並與美國哈佛大學Giza Project吉薩考古專案合作，以多年研究與現場數據為基礎，打造出高度精確的古夫金字塔1:1沉浸式環境，透過宏達電VIVE大場域實景娛樂技術（LBE）與VIVE一體機，呈現擬真體驗，自巴黎首展以來，該展已巡迴里昂、倫敦、紐約、上海、北京、橫濱、首爾等多個城市，累積超過兩百萬人次觀展。

宏達電指出，近年各地積極興建或升級各類大型展演與公共場域，如何在非展期或空檔期間有效提升空間使用率，成為場館與營運單位面臨的共同課題，傳統實體展覽往往需要長時間布建、拆展與大量人力投入，不僅提高空間的維護與管理成本，也限制場域在短期內快速更換主題與吸引人流的彈性，能否以更低成本、更高效率的方式，讓大型空間持續創造內容與經濟效益，正成為新一代場館治理的重要方向。

宏達電認為，LBE技術可在既有場域中，快速導入高體驗價值的XR內容，同時降低傳統展覽的硬體布建負擔，透過可快速更新、可規模化複製沉浸式內容形式，營運者不必受限於繁複的實體施工，即能打造具吸引力的展演主題，並提升場域使用效率與永續營運能力。

而宏達電VIVE Arts也擁有多部備受國際矚目的沉浸式娛樂作品，內容橫跨舞蹈、歷史、人文、藝術、音樂等多元類型，近年積極推動這些作品於全球市場的發展與巡展。



