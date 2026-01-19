「200萬人民幣買版權」？華研公開五月天MV授權真實金額

Ella之前擔任五月天演唱會嘉賓。資料照

陳嘉樺（Ella）去年底在長沙展開「It’s Me 艾拉主意」巡演，接連獻唱多首S.H.E時期的金曲，據傳Ella為了重現經典，向前東家華研唱片買了15首歌的詞曲版權；對此，華研今（19日）晚發出聲明澄清，同時揭開先前傳出Ella擔任五月天嘉賓時所拍攝的MV，最後花費人民幣200萬元買版權的幕後真相。

Ella前年受邀擔任五月天武漢演唱會嘉賓，在台上與阿信合唱S.H.E歌曲〈五月天〉，給足歌迷驚喜！未料2人合作影片上架後卻無預警下架，外傳事後花了人民幣200萬元（約新台幣904萬）搞定版權問題後才得以重新曝光。華研今在聲明中指出此為錯誤資訊，該MV上架所涉及的「詞」，授權費實際金額為新台幣1萬5000元，與外界傳言差距甚大，呼籲外界勿再以訛傳訛。

Ella之前擔任五月天演唱會嘉賓。資料照

此外，據《鏡週刊》報導，Ella此次開唱為了重現經典，特別向前東家華研唱片買下15首S.H.E歌曲的詞曲版權，得以在巡演中完整演唱，不過並未取得重製曲版權，因此歌曲編曲仍沿用原版，演唱會中仍保留Selina與Hebe的音軌。對此，華研指週刊報導內容，對於「詞曲著作權」與「錄音著作權」的觀念有所混淆！

華研表示，「It’s Me 艾拉主意」演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。惟S.H.E為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權；華研強調：「截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」

Ella去年底在長沙展開「It’s Me 艾拉主意」巡演。勁樺娛樂提供／資料照



