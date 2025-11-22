200萬人B肝帶原 醫籲高風險群篩檢
台灣每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡者破萬人，並以B型肝炎帶原人數最多，目前推估約200萬人。醫師指出，不少民眾為帶原者卻不自知，進而發展至肝硬化、肝癌，呼籲B肝疫苗斷層世代、高風險族群進行篩檢、追蹤與治療。
台灣癌症基金會執行長張文震說，肝癌是國人最常罹患癌症之一，每年逾萬人確診肝癌，更高居癌症10大死因第2名。其中，慢性B肝是國人罹肝癌最主要危險因子之一，早期B肝幾乎沒有明顯症狀，不少帶原者不自知，因此推動B肝篩檢十分重要。
我國自民國75年起，實施新生兒全面施打B肝疫苗政策，大幅降低年輕世代感染率，但75年以前出生、被稱為「B肝疫苗斷層世代」的民眾，因未接種疫苗，屬於帶原高風險族群。
肝病防治學術基金會總執行長楊培銘指出，B肝主要透過血液、體液以及母嬰垂直傳播等途徑傳染，呼籲B肝疫苗斷層世代，及洗腎、免疫不全、器官移植、家人曾染B肝等高風險族群，須主動進行篩檢，「要知道、要追蹤、要治療」，預防肝癌發生。
楊培銘分享，曾收治一名B肝帶原者，60歲前長期規律追蹤，病情穩定，未出現肝纖維化。然而，後續檢測發現表面抗原檢測轉為陰性，就以為不用再追蹤，直到65歲因彎腰時感覺身體卡卡的，才發現罹患肝癌，腫瘤更已大至15公分。
楊培銘強調，B肝一旦感染、變成慢性帶原，便無法完全根除，帶原者必須持續規律追蹤，若已出現肝硬化，應每3個月定期檢查；尚無肝硬化，應至少每6個月追蹤一次。
為達成WHO全面消除肝炎目標，B、C肝防治缺一不可。我國C肝防治成果領先亞洲，衛福部預計年底正式向WHO申請C肝消除認證；期望延續C肝經驗，強化B肝防治政策推動，擴大B肝篩檢、追蹤與治療覆蓋率。
其他人也在看
台灣癌症基金會攜手嘉市府！ 用皮影劇宣導肝病治療防治
社會中心／綜合報導肝癌是國人癌症死因第二位，根據統計，嘉義市的肝癌死亡率超過全台平均！整體而言，中南部的肝癌發生和死亡風險偏高。台灣癌症基金會攜手嘉義市政府衛生局，今天（22）下午舉辦肝癌健康講座，推廣肝病防治觀念和多元治療。民視 ・ 18 小時前
TWICE高清合照來了！藏彩蛋「彩瑛也在」娜璉「繁體中文」用字超標準
南韓超人氣女團TWICE於11月22日首度在高雄世運主場館舉辦《READY TO BE》世界巡演台灣場，今（23）日即將迎來第二場，兩天共吸引超過11萬名觀眾進場。官方稍早在社群釋出高清現場照及成員合照，場面壯觀震撼，360度全景舞台搭配滿場燈海與高空煙火，將出道10週年的榮耀與情感推向最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
中共黨媒稱反高市早苗工人自願無償加班 挨轟低級紅
（中央社台北22日電）中共黨媒光明日報昨天在頭版刊出評論，宣稱有工人為了回擊日本首相高市早苗的「挑釁」，申請每月無償多加5個班。文章引發中國網友砲轟是「低級紅，高級黑」，群嘲「違反勞動法」，還要求調查作者是否為日本間諜。這篇翻車文，隨即遭下架。中央社 ・ 1 天前
直擊／子瑜絕美高馬尾新造型亮相 喊話ONCE: 心意我感受到了
【緯來新聞網】韓國人氣女團TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，2場演出吸引共 11 萬⼈到緯來新聞網 ・ 9 小時前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
蔡依林大巨蛋九萬張門票秒殺！歌迷敲碗加場⋯經紀公司回應
蔡依林（JOLIN）將首度登上臺北大巨蛋開唱，今日門票正式開賣，同時有近94萬人上線搶票，經過清票及重新釋票後，九萬張票正式完售，讓不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
黃仁勳又笑了？川普擬開放輝達「這晶片」賣中國 但連共和黨議員都不挺
美國對中祭出晶片出口管制，龍頭大廠輝達（NVIDIA）的AI晶片受到禁售限制，不過《彭博》報導指出，知情人士透露，美國官員正就允許輝達向中國銷售H200晶片進行初步討論。若此事成真，將是這家全球市值最高企業的一大勝利，但同時也是美國總統川普極具爭議性的新政策之一。知情人士表示，川普團隊已就H200出口中國一事進行內部討論，並因議題高度敏感要求匿名。這些人士強......風傳媒 ・ 6 小時前
肺動脈高壓恐猝死 不建議懷孕
肺動脈高壓是每百萬人僅15至50人罹患的罕見疾病，今年41歲的羽君，10年前懷孕時因突發狀況送醫，原以為是羊水栓塞，轉送成大醫院發現右心臟已嚴重腫大，且壓迫到左心臟，隨時可能猝死，最終確診罹患罕病原發性肺動脈高壓。中時新聞網 ・ 1 天前
6D導航弧形刀 精準放療頸腫塊
記者湯朝村∕嘉義報導 年約50歲的王先生近月來發現頸部腫塊逐漸變大，就醫後確診為鼻咽…中華日報 ・ 23 小時前
頸椎椎間盤置換 舉手行走不再難
記者陳金龍∕台中報導 68歲劉姓旅泰台商1年前跌倒，在國外接受治療後仍四肢無力等，痛…中華日報 ・ 23 小時前
台中南區工安意外 移工自高樓墜落重傷送醫
台中市一處建築工地今（23）日下午發生工安意外，一名男性外籍移工在11樓作業，不明原因摔落到2樓，傷勢嚴重、意識不清，救護人員緊急將他送醫。台中市勞檢處表示，該建案已經勒令停工，也會依照違反《職安法》開罰。公視新聞網 ・ 9 小時前
破迷思 日行萬步 運動量不一定達標
要活就要動！許多民眾將「每天走1萬步」當作運動標準，希望促進健康，不過國民健康署提醒，「走很多路」不一定等於「有運動到」，若是慢慢走、走走停停，或走不夠久，可能只屬於輕度活動，無法當作運動。中時新聞網 ・ 1 天前
天氣》好天氣剩1天！周二大降溫「只剩14度」 一周天氣4變化
由於迎風面水氣逐漸增多，明（24）日基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨，晚起東北季風增強，桃竹苗有局部短暫雨，各地低溫約16至20度，日夜溫差大。氣象署表示，周二至周五（25日至28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北、東北部低溫14至16度，南部、花東17至19度，北部及宜花白天高溫21至24度，中南部及台東25至28度。中時新聞網 ・ 8 小時前
影/七堵區間車遭塗鴉客亂畫 台鐵怒：抓到嫌犯立刻求償
太可惡！停靠在台鐵七堵站的區間車，今（23日）清晨被發現車廂外側慘遭大面積噴漆，只能緊急更換車組，導致發車誤點5分鐘，台鐵表示目前已向警方報案，嫌犯一落網將立即向對方求償。中天新聞網 ・ 15 小時前
19歲女大生騎車衝武嶺 自撞護欄摔落溪床送醫不治
【記者鮮明／台中報導】台北市1名19歲鄭姓女大生今（23日）清晨與友人分騎機車，衝南投武嶺看日出，返程行經台中市霧峰區民生路靈隱寺附近時，鄭女疑因疲勞駕駛自撞護欄摔落邊坡，救護人員到場時鄭女仍有意識，但送醫搶救仍因傷重不治。壹蘋新聞網 ・ 8 小時前
肝炎7年惡化成肝癌 醫籲定期追蹤檢查、穩定情緒面對病程
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌台大醫院發生醫療暴力事件，一名慢性肝炎患者病情惡化為肝癌後情緒失控攻擊醫師，震撼社會。專家提醒，慢性肝炎是台灣肝癌主因，即使肝功能正常也可能癌變，應定期做腹部超音波與AFP檢測，每半年追蹤一次。肝炎病程長達數年，若忽視治療與追蹤，恐演變為肝硬化甚至肝癌。醫界呼籲，防肝癌關鍵在早期發現與心理支持，並加強醫病溝通及醫療安全防護。近期台大醫院發生一起震驚社會的醫療暴力事件：一名 60 多歲男性患者，因慢性肝炎治療多年，近日被診斷為肝癌，情緒失控闖入診療間攻擊醫師。事件不僅凸顯肝炎患者在病情惡化時的心理衝擊，也再次提醒大眾——肝炎不可輕忽，定期追蹤檢查是預防肝癌的關鍵。為何慢性肝炎會惡化成肝癌？肝癌是台灣十大癌症死亡率前三名，主要成因之一就是 B 型肝炎與 C 型肝炎。長期肝臟發炎會造成肝纖維化與肝硬化，進一步增加癌變機率。根據衛福部國健署資料，B 型肝炎帶原者每年轉變為肝癌的風險約 0.5%～1%，若已出現肝硬化，風險更高。關鍵提醒：即使肝功能指數正常，也可能在無症狀情況下罹患肝癌，因此定期做腹部超音波與甲型胎兒蛋白（AFP）檢測至少每 6 個月一次，KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑
台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組...聯合新聞網 ・ 16 小時前
兒捐肝救父卡在「血型不相容」 高醫突破難題完成活體肝臟移植
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 53歲、從事倉儲管理李先生，一向重視健康，卻在一次例行追蹤檢查中意外被診斷出罹患肝癌，且因為肝癌反覆復發、腫瘤體積較大，經評估唯有進行肝臟移植才能根治病情，雖然兒子願意捐肝，但兩人血型不同，所幸，高醫移植中心醫療團隊啟動跨科整合照護機制，憑藉嫻熟的活體肝臟移植技術，成功完成手術。 高雄醫學大學附設中和紀念醫院移植中心...匯流新聞網 ・ 19 小時前
明天天氣白天回暖 下周一入夜北部轉溼涼、下周二中部以北低溫探14℃
中央氣象署表示，明天白天氣溫將明顯回升，各地多雲到晴，北部高溫可達攝氏27度，中南部更上看30度。下周一（24日）晚間起東北季風增強，雨區略擴大至北部地區，天氣轉涼，預計下周二（25日）晚間至周三（26日）清晨，中部以北及東北部低溫約14至16度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
AI估值過高 巴菲特指數連5月破200％
Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）近日示警，AI有「非理性繁榮」風險，若投資泡沫破滅，沒有公司能倖免，此話一出，全球股市暴漲暴跌；亞太商工總會執行長邱達生警示，美國巴菲特指數已連5個月破200％，比2008年金融海嘯前還高，股市確實出現泡沫信號。中時新聞網 ・ 1 天前