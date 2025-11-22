200萬人B肝帶原 醫籲高風險群篩檢

台灣每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡者破萬人，並以B型肝炎帶原人數最多，目前推估約200萬人。醫師指出，不少民眾為帶原者卻不自知，進而發展至肝硬化、肝癌，呼籲B肝疫苗斷層世代、高風險族群進行篩檢、追蹤與治療。

台灣癌症基金會執行長張文震說，肝癌是國人最常罹患癌症之一，每年逾萬人確診肝癌，更高居癌症10大死因第2名。其中，慢性B肝是國人罹肝癌最主要危險因子之一，早期B肝幾乎沒有明顯症狀，不少帶原者不自知，因此推動B肝篩檢十分重要。

我國自民國75年起，實施新生兒全面施打B肝疫苗政策，大幅降低年輕世代感染率，但75年以前出生、被稱為「B肝疫苗斷層世代」的民眾，因未接種疫苗，屬於帶原高風險族群。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘指出，B肝主要透過血液、體液以及母嬰垂直傳播等途徑傳染，呼籲B肝疫苗斷層世代，及洗腎、免疫不全、器官移植、家人曾染B肝等高風險族群，須主動進行篩檢，「要知道、要追蹤、要治療」，預防肝癌發生。

楊培銘分享，曾收治一名B肝帶原者，60歲前長期規律追蹤，病情穩定，未出現肝纖維化。然而，後續檢測發現表面抗原檢測轉為陰性，就以為不用再追蹤，直到65歲因彎腰時感覺身體卡卡的，才發現罹患肝癌，腫瘤更已大至15公分。

楊培銘強調，B肝一旦感染、變成慢性帶原，便無法完全根除，帶原者必須持續規律追蹤，若已出現肝硬化，應每3個月定期檢查；尚無肝硬化，應至少每6個月追蹤一次。

為達成WHO全面消除肝炎目標，B、C肝防治缺一不可。我國C肝防治成果領先亞洲，衛福部預計年底正式向WHO申請C肝消除認證；期望延續C肝經驗，強化B肝防治政策推動，擴大B肝篩檢、追蹤與治療覆蓋率。