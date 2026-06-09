200萬內線交易罪成立！「開心鬼」黃百鳴遭判刑5個月

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黃百鳴涉內線交易案件，遭判刑5個月。（圖／翻攝自黃百鳴微博）





演出電影《開心鬼》廣為人知的80歲資深港星黃百鳴，因涉嫌內線交易案，被香港證監會提起刑事法律程序，今（9）日他受審後被裁定罪名成立，判處5 個月有期徒刑，以及罰款9.9萬港幣（約為新台幣39.7萬元），並須向證監會支付37.4萬港幣（約150.2萬元台幣）調查費用，黃百鳴正在申請上訴。

黃百鳴被指控，身為天馬影視（現稱：傳遞娛樂）的主席兼控股股東，卻涉犯內線交易違反《證券及期貨條例》第291條，在2017年8月25日至10月17日第三方協商買賣「天馬影視」股份期間，分數次轉帳共200萬港元予胞妹黃潔珍，並透過傳訊息指示她買股「明天低過0.2，盡買」等，黃潔珍在相應時間買入總值約160萬港元的天馬股份。

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黃百鳴的律師求情表示，他高齡80歲因本案承受極大的心理壓力，不希望碰見媒體因而避免出席相關公開場合，也因長期壓力曾就診精神科。

法官認為，黃百鳴雖然對電影業有非凡貢獻，年事已高且再犯機率低，涉案金額對比同類案件不算龐大，犯案手法屬相對單純，但黃百鳴身為天馬影視（現稱：傳遞娛樂）的主席兼控股股東對出售股份擁有絕對話語權，相較其他因內幕消息獲利的人士而言，其造成公眾對證券市場信心的傷害有過之而無不及，最終判處有期徒刑5個月。

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