200萬增貸資金到手該衝嗎？她憂「台股創高」不敢動 網曝致富關鍵

普發1萬元別只放活存，孩子擁有20年「時間紅利」，用市值型ETF的分散＋成長，讓複利接力。以0050為例，統計至10/30成立以來總報酬1314%，若20年前為孩子單筆投入1萬元，今天可能已超過14萬元。（圖／記者師瑞德攝影）

面對台股站上萬點新高，許多手握現金的投資人心中最掙扎的莫過於：「現在進場會不會變成接盤俠？」一名月入 20 萬至 30 萬元的女性網友，近期因房產增值，順利增貸出 200 萬元資金，年利率不到 3%。雖然還款壓力在承受範圍內，但面對持續攀升的權值股元大台灣 50（0050），這筆巨款卻讓她陷入沉思：究竟該趁早一次性梭哈，還是等「川投顧」效應帶來回調後再分批進場？

增貸理財的雙面刃：穩定現金流是敢衝的底氣

利用房貸增貸進行投資是許多高資產族群的常見策略，關鍵在於「利差」。原 PO 在 Dcard 發文指出，這筆 200 萬元的低利資金目前正躺在帳戶內，雖然每日都在計算利息成本，但看著 12 月台股指數屢創新高，始終不敢貿然敲進。她苦惱地詢問：「明年慢慢投入，還是一次性投入比較好？」

對此，多數資深網友給出了出乎意料卻又一致的建議：對於 0050 這種長期追蹤大盤權值股的標的，最大的成本往往不是價格，而是「等待」。許多人為了省下 3% 到 5% 的價差，卻錯過了整年 20% 的漲幅。

元大台灣50（0050）規模在12/8正式突破1兆元大關，成為台灣ETF史上第一檔「兆元產品」。0050自2003年成立至今報酬率達1261%，長年穩居存股族首選，並享費率優勢，持續與台股共成長。（圖／元大投信提供）

網友激辯：All in 的勇氣與分批進場的溫柔

這篇求助貼文迅速引發熱議，留言區呈現兩派觀點，但「早買早享受」的聲量顯然更高。據過往針對長期投資者的數據統計，分批買進雖能平攤心理壓力，但在牛市期間，單筆買進的總報酬率有較大機率優於定期定額。

「時間就是武器，每天等高低點，誰知道高低在哪？」一名網友犀利點出，如果打算長放 5 到 10 年，現在的「歷史高點」在十年後回頭看，往往都只是「相對低點」。更有過來人分享，既然是利用增貸資金，且原 PO 月入數十萬、現金流極其穩定，即便遇到短線回檔，也具備長期抗戰的資本，因此「問就是 All in」。

投資建議：別因「恐高症」錯過複利威力

也有保守派網友提醒，若心理素質較弱，看到帳面暫時翻紅就會睡不著覺，可以考慮將資金拆分為 4 到 6 份，在明年上半年分批佈局，以應對可能出現的政策性波動。

0050 的核心價值在於反映台灣前 50 大企業的成長紅利。對於像原 PO 這樣擁有穩定高收入的人而言，最可怕的風險不是套牢，而是資金閒置帶來的購買力縮水。當你在猶豫「何時進場」時，市場已經用漲幅替那些勇敢進場的人領了紅包。

