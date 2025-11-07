200萬年「冰河水」晶瑩剔透！他用杯子撈來喝 下秒就出事

國際中心／倪譽瑋報導

外國男子撈冰河水來喝，讓醫師搖頭直呼「它可能會殺了你」。（圖／翻攝自IG@doctormyro）

世界各地許多地方都有冰河，冰融化後流出晶瑩剔透的水，看似乾淨，其實可能隱藏危險。曾有美國醫師分享案例，一位男子直接用杯子裝冰河水來喝，也不打算煮沸，沒多久肚子就咕嚕咕嚕地叫了；醫師提醒，冰河水中可能有遠古細菌，不排除免氧氣就能存活，把200多萬年前的生物喝進體內，健康風險恐極大，呼籲眾人勿亂飲用冰河水。

冰河水超乾淨？男子未煮沸喝下肚子即「咕嚕作響」

綜合外媒報導，幾個月前來自洛杉磯的醫師米羅（Myro Figura）個人社群「DoctorMyro」分享，有兩位男子跑到冰河區，看到冰融化出的水很清澈，便撈了一杯起來，只見水在杯中晶瑩剔透、看不出任何雜質，男子就把冰河水喝下去了，沒多久他肚子出現咕嚕聲。

米羅指出，男子肚子的怪聲，恐怕是嘔吐和腹瀉的徵兆。他表示，許多冰河的水可追溯到百萬年以上，如南極的泰勒冰川（Taylor Glacier）歷史約200多萬年，不排除部分細菌被冰封仍能存活，喝一口就把「遠古微生物（ancient microbes）」吃進肚內了。

恐含百萬年前微生物、細菌 專家示警勿亂喝

米羅認為，這些生物對健康的不確定性極大，可能喝下去不會有事，也可能一口就致命，他提醒「不要被剔透的冰河水騙了」。事實上，飲水機大廠「Ｗaterdrop」的專欄也曾指出，冰河水不排除含有重金屬，其在磨蝕周圍岩石時，可能讓沉積物或金屬物質釋放。

此外，排除遠古微生物，冰河水中可能有梨形鞭毛蟲（Giardia lamblia），牠喜歡生活在冰水裡，喝下肚會引發嚴重腹瀉；而在極地生活的動物，其糞便也可能溶入水中；總之冰河水有「各種你不希望進入體內的物質」勿誤以為其「天然」就隨意喝下肚。如不得以得喝，必須煮沸至少3分鐘，高溫可殺死大多數病原體，包含上述的鞭毛蟲。

