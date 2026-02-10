200萬股東照過來！台積電擬配去年第四季現金股利6元 6/11除息、7/9發放

台積電董事會核准去年第四季現金股利為6元；將於今年6/11除息，7/9發放。資料照



「護國神山」台積電昨、今（2/10）連2日於日本熊本舉辦董事會，外界關切將是否再度調高季股利，但今天結果揭曉，2025年第四季現金股利維持為6元，將於今年6/11除息，7/9發放。

台積電董事會今核准配發2025年第四季每股現金股利6.0元，其普通股配息基準日訂定為2026年6月17日，除息交易日則為2026年6月11日。6月13日起至6月17日停止普通股股票過戶，並於2026年7月9日發放；約有近200萬名股東受惠。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2026年6月11日。

另截至2/6集保結算所統計數字，台積電股東人數已逾198萬人。

台積電上一次宣布調高股利，是在三個月的11月董事會，將季股利從5元調升至6元，將於4/9發放。

台積電去年第四季營收達1兆460.9億元，年增20.5%、季增5.7%。稅後純益約5,057.4億元，每股盈餘為新台幣19.50元，皆年增35%、季增11.8%。去年第四季是史上首度跨越1兆元台幣營收，獲利也是第一次突破5000億的最強單季；第四季毛利率62.3%亦為史上最高。

台積電自2022年每季皆配發2.75元股利，2023年前兩季股利3元，後兩季是3.5元。2024年第一季、第二季股利皆為4元，第三季、第四季股利調高至4.5元。2025年前兩季皆配發5元股利，第三季6元；第四季也是6元。

至於台積電董事長魏哲家持股721萬7009股，將有4330萬元股息入袋。行政院國發基金持有台積電16.537億股，估計有99.222億元股息入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，首季股利估計約有7.5億元入袋。台積電前董事長劉德音2024年6月退休時持有台積電1291萬餘股，估計將有7746萬元股息入袋。

