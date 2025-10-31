200萬訂閱YouTuber自編自導 《厄靈鎮》揭網紅失蹤懸案致敬YT文化
今年萬聖節檔期唯一的惡靈電影《厄靈鎮》（Shelby Oaks）由擁有YouTube兩百萬訂閱的影評Youtuber克里斯斯塔克曼（Chris Stuckmann）自編自導，並由知名導演麥可弗拉納根（Mike Flanagan）擔任監製，日前釋出導演幕後花絮，揭露導演的創作手法。
結合偽紀錄片與傳統敘事 讓觀眾親歷恐懼
克里斯斯塔克曼首次執導長片，他表示希望《厄靈鎮》能兼具真實與敘事張力。因此，電影以偽紀錄片的形式呈現，讓觀眾「感覺彷彿親歷其境」，同時也結合了傳統電影的線性敘事手法，兩種風格相得益彰。他強調，除了私心喜愛的偽紀錄片元素，片中更有許多為大銀幕打造的遠景與場面設計，是萬聖節期間的驚悚片首選。
克里斯斯塔克曼坦言，《厄靈鎮》的靈感部分源自他多年對YouTube文化的觀察：「人們喜歡看別人『看東西』，反應影片（Reaction Videos）的即時情緒非常吸引人。」電影中姊姊蜜亞觀看錄影帶的橋段，就是希望觀眾能與她同步感受恐懼與不安。他認為這種混合媒介的手法，正是現代人的真實生活方式。
網紅探險離奇失蹤 神秘錄影帶揭開懸案線索
電影《厄靈鎮》描述一位知名恐怖實況頻道主持人萊莉（莎拉鄧飾），在12年前探訪荒廢小鎮謝比奧客後離奇失蹤，至今生死未卜。多年後，萊莉的姊姊蜜亞（卡蜜兒蘇利文飾）拿到一卷神秘錄影帶，紀錄了當年萊莉失蹤的瞬間。蜜亞決定根據影片中的線索，開始追查事件的真相。《厄靈鎮》已在台上映。
