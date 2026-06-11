200處歷史老屋再生 補助申請開跑

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文化局推動老屋保存，多年來成功協助近兩百處完成修復與活化再利用。

（記者林雪娟攝）

（另開新視窗）

記者林雪娟∕台南報導

台南市推動老屋保存，十二年來在公私協力下，將一九七一年底前所興建的歷史老屋，成功協助近兩百處完成修復與活化再利用。文化局表示，許多老屋透過修繕工程重獲新生，不僅延續建築生命，也成為地方文化、產業與生活記憶的重要載體。今年度計畫補助開跑，歡迎更多人投入老屋保存和再生行列。

文化局二０一三年起，推動歷史街區振興及文化部私有老建築保存再生相關計畫。計畫主持人曾憲嫻表示，老屋再生其實是最貼近生活的永續行動，透過修復既有建築，除能減少拆除重建所產生的碳排放，也能讓舊建材獲得再利用機會，落實循環經濟理念；老屋再生不只是保存建築外觀，更重視改善使用機能，透過增加採光、改善通風、更新水電設備及結構補強等措施，逐步解決老屋常見問題，讓歷史建築兼具文化價值與居住品質，與現代城市生活共存共榮。

文化局將舉辦說明會，補助分建物整修類、協助歷史老屋進行修繕與空間活化；規劃設計類，提供專業調查、規劃及設計費，作為後續整修工程重要基礎；教育推廣類，協助於歷史街區進行地方文化推廣、社區串聯活動及小型公共空間綠美化工作，帶動街區活力與認同感，詳洽官網。