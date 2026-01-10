南部中心／蘇晟維、陳凱茂 高雄報導

高雄富邦馬拉松11日清晨要開跑，10日先登場的是恐龍組的賽事，一大早世運主場館，湧入超過200隻的"恐龍"來參賽，讓世運主場館有如侏羅紀公園，而今年主辦單位還推出吉祥物接力賽，高雄市長陳其邁也騎著恐龍現身參賽，只不過跑沒幾下，陳其邁就頻頻喊"好喘"。

兩隻"恐龍"跑太近撞成一團。（圖／民視新聞）

哨聲一響，起跑線上的恐龍紛紛賣力向前衝，每一隻的頭都都被強風吹到眼歪嘴斜，跑得很接近的，彷彿就像在交頭接耳，不過這兩隻跑得太近囉，一個不小心就被撞到在跑道上打滾，但另一隻恐龍也是很有義氣，等同伴爬起來再一起奔向終點，現場參賽者說，「沒辦法吸太多氣，第一次參加覺得滿有趣的。」，還有一位說，「因為朋友去年有參加，我看電視覺得很有趣，我就說今年有的話要再約我來。」，她的朋友則說，「我本來有邀很多朋友來，但是他們剛好時間不剛好，只有我這位情義相挺。」

蜜柑站長也來參加吉祥物組的接力賽。（圖／民視新聞）

來，集合囉！恐龍跑友會，上百隻恐龍做體操，畫面彷彿回到侏儸紀，高雄富邦馬拉松週日清晨登場，週六"恐龍馬"先起跑，但不只恐龍很吸睛，主辦單位還推出了吉祥物接力賽，最有人氣的蜜柑站長、高雄熊，一起來參賽，跟他們組團較勁的，當然是這個人，高雄市長陳其邁說，「這個要跑很不好跑，不過我平常有在運動。」

高雄市長陳其邁路途中頻頻喊喘，但堅稱自己有在運動。（圖／民視新聞）

高雄市長陳其邁，這次"騎"恐龍現身，與現場市議員及立委一起同樂，不過年過60的陳其邁，雖然一直說自己有運動，但跑起來好像不是這麼一回事，就看陳其邁不斷高喊，「喘！喘喘喘喘，好喘。」終於跑到終點，不忘強調自己真的有在練，陳其邁說，「有在運動啦！歌也有在練！」，邱議瑩笑問「歌有在練嗎？歌練在哪？」，不甘示弱地陳其邁回嘴說，「等我卸任的時候你們會嚇一跳」，說完陳其邁就現場又唱起紅豆，只是市長，要唱紅豆麻煩先不要，就怕現場恐龍真的就要再次滅絕，不過趣味組大家開心就好。

原文出處：200隻「恐龍」向前衝 陳其邁「騎」恐龍頻喊「好喘」

