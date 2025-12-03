200 坪毛胚屋的華麗蛻變！全戶除濕+防潮建材根絕山區濕氣，在星空視聽室＆專業酒窖享受頂級生活

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 成綺空間設計

這棟位於新店山區擁有 200 坪尺度的毛胚屋，是屋主一家四口對山居生活的極致想像的完美落實！設計師深知山區濕氣重的痛點，在建材上徹底執行防潮策略，並裝設全戶式除濕系統，讓居住環境一年四季都維持在最佳狀態；整體空間以「度假」為核心精神，透過層層遞進的二進式玄關設計，為居者與來訪賓客營造儀式感十足的迎賓氛圍。大膽採用藍色系與多樣化的材質搭配，如鍍鈦金屬、大理石、線板、海島型木地板等，在新古典現代混搭風的基底上跳脫傳統框架，不僅體現屋主的品味，更打造出一個讓身心靈無限放鬆、適合親友相聚的奢華度假宅。



在傳統別墅裡，地下室往往是附屬空間，但這間透天別墅卻將其規劃為重要的迎賓與娛樂場域。從主要入口的車庫開始，成綺空間設計運用茶鏡和組合鏡面，搭配精緻的壁燈與水晶燈飾，在暖白基底上奠定奢華精緻的迎賓玄關調性。建築一樓規劃為最核心的家庭社交區域，採開放式設計讓客廳、餐廳、輕食區與開放式廚房完全串連，視野通透無阻，極大化了家人間的互動；線板造型綴飾的柔白空間，定調優雅從容的度假基調。客廳中央的大型壁爐造型牆，成為視覺焦點，搭配精心挑選的灰色調單椅，凝塑出悠閒恬淡的氛圍；而貫穿公區的綿長中島檯與大尺度的餐桌，不僅能滿足多人聚會的需求，更提供親子一同製作甜點的溫馨場景，完美詮釋了度假宅的核心精神。設計團隊利用獨棟屋型優勢，在透天中打造家人專屬的 KTV 視聽室，特別訂製夢幻的星空頂天花板，為娛樂體驗增添浪漫氛圍，讓家庭時光充滿歡樂外，同層的客房與專業酒窖，則滿足了隱私、待客與收藏美酒的多元機能，讓回家即是享受。頂樓的規劃，將度假體驗推向極致：精心設置的桑拿烤箱，搭配大面開窗將山間壯闊景致一舉引入室內，在蒸氣繚繞中徹底放鬆身心時，還能享受一場無價的視覺饗宴，這裡不僅是身心充電的場所，更是匯集五感、品味生活奢華靜謐的專屬角落。

二、三樓的私領域空間，則以居住者的個性化設計作為最大亮點。女主人房跳脫公區的暖白，改以內斂沉穩的鮭魚粉搭配繃布材質，彰顯優雅；特別規劃的木質感禪修區，則成為女主人靜心冥想的心靈角落。兩間女兒房風格更是鮮明，小女兒房大膽採用深灰、寶藍與橘黃色軟裝，展現獨特的個性；大女兒房則以奶茶色質感搭配茶鏡與迷你吧台，營造充滿儀式感的精緻生活。男主人臥室則以他偏愛的深藍色為主調，搭配淺灰布藝，營造沉穩且富有層次感的休憩空間。每間臥室都依據使用者喜好量身打造，讓家人在團聚之後，也能享受獨處的養分。

