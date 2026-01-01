2000人台南左鎮二寮迎曙光 雲層太厚日出未露臉

台南左鎮二寮觀日平台的2026年第1道曙光被厚厚雲層擋住，未能露臉。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南左鎮二寮是知名的低海拔觀日出景點，今天雖然官方沒有舉辦活動，仍有約2000人前往迎接2026年第1道曙光，雖然因為雲層太厚，無緣目睹曙光及日出露臉，現場民眾仍開心互道「新年快樂！」

每年元旦，左鎮二寮觀日亭都會湧入許多民眾迎接新年的第1道曙光，過去也是官方舉辦跨年3部曲送夕陽、跨年、迎曙光的壓軸場，今年元旦雖然官方或民間單位都沒有舉辦相關活動，仍有許多人主動前往，有人昨天下午就先來卡位，也有年輕人相約昨晚先參加跨年活動，再直奔二寮迎接曙光。

清晨5時許，現場已擠滿人潮，新化警分局也在周邊實施交通管制及引導。接近日出時間，許多民眾紛紛架好相機或拿出手機準備拍下2026年第1道曙光，可惜天公不作美，曙光被厚厚的雲層遮住，並未露臉，僅有橘黃色的光線隱約從雲層透出。

台南左鎮二寮觀日平台吸引許多民眾湧入迎接2026年第1道曙光。(記者劉婉君攝)

民眾紛紛持手機或相機準備紀錄2026年第1道曙光，可惜雲層太厚。(記者劉婉君攝)

