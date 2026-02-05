2000人陳情 促建台中港聯外道路

土方之亂延燒！民眾憂心砂石車為載運土方前往台中港務分公司所規畫的暫置區，恐將大量湧入龍井區台中火力發電廠後方唯一道路，引發交通安全疑慮，2000多人5日集結陳情。（温予菱攝）

土方之亂持續延燒，台中港5公頃土地將成為土方暫置場，鄰近的龍井區恐因砂石車川流不息陷入交通地獄，立委顏寬恒與市議員林孟令5日率逾2000名鄉親於台中火力發電廠前拉白布條陳情，要求興建環港南路銜接台61線，作為台中港專業聯外道路，以確保砂石車不與民爭道。針對土方去化問題，國土署今日將會勘彰濱工業區25公頃用地，研議中部縣市區域聯防。

顏寬恒表示，光是去年就有7件當場失去呼吸心跳的事故，港區為成就政府的政策，周邊居民卻要飽受生命安全威脅。台北港為倉儲中心啟用F1聯外道路，高雄港則已完成港區聯外道路，並連結中山高速公路，今年還將啟動國道7號銜接國道10號工程，做為第6、7貨櫃中心的連接道路；但台中港卻連一條專業的聯外道路都沒有，呼籲公路總局、台中港務分公司、中市府重視地方興建環港南路銜接台61訴求，讓大車全走高架，至少能減少地面4成車流。

廣告 廣告

中市府交通局表示，高架銜接涉及都市計畫變更，已跨局處並與台中港務分公司討論。公路總局中區養護工程分局交管中心主任郭純鑑回應，臨港路二段已啟動很多交通改善方案，將持續努力。台中港務分公司總工程司張欽聰則表示，聯外道路設計需先配合中市府50公尺平面重劃道路，再與公路局規畫高架部分。

至於土方去化問題，行政院日前指示中部地區縣市可區域聯防，台中市都發局長李正偉表示，中央國土署安排相關單位及市府今日現勘彰濱工業區25公頃用地；市府已請台中市業者尋找可利用地暫置土方。此外，市府今將召開跨局處會議，盤點全市相關窪地，可回填作為最終去化場域。但彰濱工業區用地每年租金高達2億，加上設備資金成本龐大，也需時間建置，無法解決燃眉之急，建議比照台北港模式，直接由中央管理才能解決問題。