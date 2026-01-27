2000元大鈔夜市、菜市場都拒收！網友曝解法 「另類用途」一票人超愛

200元和2000元在市面上少見，許多店家怕收假鈔都拒收。（圖／報系資料照）

新台幣鈔券未來即將改版，引發不少民眾關注。央行總裁楊金龍日前指出，初步規劃包含100元至2000元在內，共五種面額的新台幣鈔券都將進行設計調整。不過，在改版尚未上路前，現行2000元鈔票的使用問題，卻再度成為討論焦點。

近日有民眾在社群平台Threads發文，分享自己持有2000元紙鈔卻四處碰壁的經驗。他表示，無論是在夜市、菜市場，甚至是瓦斯行、魚市場，都遭到店家拒收，讓他相當困擾，並直言：「阿不然2000大鈔是做出來幹什麼用的，如果不收那幹嘛還做出來？！我碰壁了好幾次了」。

貼文曝光後，引發大量網友留言討論，不少人分享另類用途，建議將2000元鈔票當作象徵招財的「五色錢」。有人回應：「拿來擺風水大陣的，錢都游回撲滿裡」、「建議你再準備1000、500、200、100的乾淨新鈔各一張，連同這張2000就一起放在長皮夾裡面當做五行五色錢」、「過年必備五色錢」。

除了風水用途，也有網友提出實際解方，認為不必太過煩惱使用問題，「去ATM存進去再領千元鈔出來就好了」、「麥當勞、便利商店、全聯、公共交通（捷運、火車站）、連鎖藥局，以上絕對收，而且店面也多」。

另外，也有網友分析2000元鈔票的優點，「彩券行收，剛好一張就可以買新出的2000元的刮刮樂」，也有分享印刷2000元的實際原因，「這題我剛好問過在央行工作的朋友，她說當初好像是印刷成本考量，就是印1張2000元，就不用印2張1000元，因為不好用，會鼓勵同仁領錢時，領200元跟2000元到市面流通，所以市面流通的200元、2000元不少都是央行員工領到後，拿去外面用掉的」。

