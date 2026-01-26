2000元鈔票沒人收？內行揭「1行業」最愛 隱藏用途曝光：別亂花

生活中心／朱祖儀報導

2000元和200元鈔票較少見。（圖／資料照）

日常生活中常使用到百元鈔和千鈔，但2字頭面額的鈔票平時較少見，一名網友就抱怨，自己拿2000元面額的鈔票去消費，結果碰壁好幾次，氣喊「如果不收，幹嘛做出來？」文章曝光掀起討論。

原PO在Threads發文表示，自己手上有一張2000元的鈔票，不過夜市、菜市場、瓦斯行、魚市場等店家都不收，不禁想問「2000大鈔是做出來幹什麼用的？如果不收那幹嘛還做出來？我碰壁了好幾次了。」

有網友拿2000元鈔票消費碰壁。（圖／資料照）

文章掀起討論，網友紛紛表示，「因為2000不好找零啊，當然會拒收，也怕是假鈔」、「國家法定幣不能不收耶，違法」、「因為怕收到假鈔啦，收一張損失就是2000，所以基本上不收」、「真鈔的前提下，可以去超商繳費使用，反正超商營收也是都要匯出去」、「便利商店、公共交通、連鎖超市以上絕對收，而且店面也多。」

廣告 廣告

另外，有人分享隱藏用途，「你用2000買100元以內的東西被嫌很正常吧，2000是拿來大宗現金交易方便用的」、「魚市都用這個買海貨的，因為海貨都萬起跳」、「包禮金用」，還有網友說，「拿來擺風水大陣的，錢都游回撲滿裡」、「2000紙鈔不是拿來花的，是拿來存的，因為花不掉」、「兩千元鈔很漂亮呀！有看到就會現場跟人換來收藏」、「當五色鈔招財用。」

2000元鈔票面額大 銀行員愛用

先前也有一名自稱當過運鈔員的網友透露，2000元鈔票大多都是銀行行員在使用，因為2000元鈔票面額較大，可以減少占用金庫的空間。

更多三立新聞網報導

工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人

一堆人不知道！「1方便神物」是台灣發明的 眾驚：難怪國外沒有

被小五數學「861÷4」難倒！爸爸急求救 全場解答嘆：令人難過

房租只有9千…雙薪夫妻「月花12萬」淪月光族 全場揪2大魔王

