2000多人湧入嗨翻大寮！「寮寮小時光」親子闖關、DIY嗨玩不停

▲觀光局首度於大寮舉辦「寮寮小時光」活動，讓大家深入瞭解大寮特色。

2025寮寮小時光 親子週末齊聚大寮共度歡樂時光

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府觀光局於上週末（12/20-21）在大寮捷運站前舉辦「寮寮小時光」活動，吸引超過兩千人到訪。活動現場親子家庭齊聚，大小朋友玩得不亦樂乎，充滿歡笑與加油聲。

活動內容豐富多元，包括小朋友最愛的 YOYO、MOMO 家族唱跳表演，小丑、魔術師、帽子戲法及扯鈴演出，舞台節目精彩連連。現場還有趣味闖關遊戲與兒童體適能活動，如套圈圈、布袋球、小小足球、滾球障礙賽，以及兩座兒童氣墊設施，讓孩子盡情玩樂。

本次闖關活動共吸引 500 組親子報名，四大關卡以大寮在地特色紅豆、菱角為主題，包含「大寮小常識挑戰帖」、「輕黏土製作DIY」、「紅豆畫」及「創意紅豆飯糰製作」，促進家庭互動，同時認識大寮人文與農特產特色。住在台南的林小姐表示，這次特別帶小朋友來參加，透過趣味互動與紅豆飯糰製作，更深入了解大寮在地文化，非常有趣。

除了現場活動，觀光局也推出兩條走讀遊程，由在地「文化環境發展協會」導覽老師帶領，深入探索共益及瑞榮兩座老磚窯場、潮寮吳家古厝、包公廟及五龍山代天府等景點，結合活動與導覽，成功行銷大寮觀光，呈現大寮獨有的魅力。

觀光局局長高閔琳表示，大寮區人文薈萃，除盛產紅豆、菱角及稻米等農特產，還有豐富的古厝與廟宇等歷史文化資產，希望藉由系列活動吸引更多遊客造訪。

歲末聖誕與跨年時節將至，高雄活動不間斷，中央公園「2025高雄聖誕生活節」已吸引萬人朝聖打卡；12月28日，茄萣興達港觀光漁市前將舉辦「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」，邀請遊客一起感受高雄熱情與暖冬魅力。更多活動資訊可至「高雄旅遊網」、官方 FB 粉專及 IG 查詢。（圖╱高市府觀光）