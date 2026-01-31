2000艘中國漁船排出470公里「海上長城」？連續兩次！日媒：活動或將常態化

[Newtalk新聞] 日媒《共同網》30 日報導，自去年年底以來，在東海日中中間線附近海域，至少「兩度」出現最多約 2000 艘中國漁船密集活動，形成南北綿延約 470 公里的船舶集結帶。地理空間資訊分析公司 ingeniSPACE 根據船舶自動識別系統資訊進行分析，與其合作研究的九州大學教授益尾知佐子指出，相關行動可能涉及有組織動員的中國海上民兵，未來恐常態化，對日本周邊海域安全構成潛在威脅。

根據 ingeniSPACE 的分析結果，第一次大規模漁船集結發生於去年 12 月 24 日至 26 日，地點位於日中中間線中國一側海域，約 2000 艘中國漁船以南北約 470 公里、東西約 80 公里的範圍，呈現巨大「U」形長陣分布。第二次則出現在本月 11 日，約 1500 艘漁船在跨越日中中間線的位置上呈直線排列，南北延伸約 400 公里，規模同樣罕見。

分析顯示，這些漁船在特定海域內高密度聚集，幾乎處於停泊狀態，形成足以阻礙其他船隻航行的態勢。益尾知佐子指出，此類行動可能並非單純的捕魚活動，而是經過組織動員的結果，參與者可能為在退役軍人等帶領下的普通漁民，作為所謂「海上民兵」參與大規模訓練。

益尾等人的分析認為，這次漁船集結的時間點，與中國軍方去年底在環繞台灣的海空域實施演習相互呼應，顯示相關活動可能具有戰略層面的意涵。若未來如此規模的船隻進一步向釣魚島周邊海域集結，日本方面在實務上將難以應對，恐對安全保障造成重大壓力。

回顧過去，2016 年 8 月釣魚島周邊曾出現 200 至 300 艘中國漁船聚集，部分漁船與公務船多次進入日本領海，一度引發日中關係緊張。相較之下，此次觀測到的漁船集結規模明顯遠超以往，引發外界高度關注。

對於外界質疑是否存在「電子欺騙」的可能，即透過發送虛假訊號，使實際並未出海的船舶在系統上顯示為存在，ingeniSPACE 表示，在核查船舶自動識別系統以外的相關資訊後，確認這些中國漁船確實曾在相關海域進行密集活動，否定僅為訊號造假的說法。

