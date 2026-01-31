2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

上海高鐵站近日一列列車抵達、旅客下車後，列車長巡視車廂時發現一個行李箱，她在乘警的陪同下開箱檢查，發現箱內有十來包黃金飾品，重約12公斤，價值高達近2000萬人民幣（約287.7萬美元）。經與失主聯繫，發現物品屬於來上海參展的一家珠寶公司。一小時後，雙方根據約定在站內完成當面核驗、交接，這箱黃金飾品最終物歸原主。

綜合媒體報導，當天D914次列車抵達上海站後，列車長吳佳雯例行檢查車廂時，在6號車廂27號鋪位下方靠牆處發現一個黑色行李箱，試圖取出時發現箱子極重，一人無法搬動，她隨即呼叫乘務員，兩人合力將箱子抬至餐車。在乘警陪同下，開啟視頻記錄儀進行開箱檢查，箱內整整齊齊碼放十餘包黃金飾品，每包約1公斤，總重12公斤，按當時金價估算，價值高達近2000萬元人民幣。

廣告 廣告

吳佳雯正準備按規定上報處理，此時手持終端響起新工單提示：有旅客正尋找一黑色行李箱，描述特徵完全吻合。她立即撥打系統預留電話聯繫失主，多次未接通後轉發語音留言，不久，失主回電，語氣焦急萬分。原來他們是某珠寶公司員工，此行攜帶七箱展品赴上海參展，下車時新員工疏忽，將裝有最重要黃金的一箱遺落在車上。失主相當著急，擔心趕不上當天上午的參展，雙方約在月台，確認物品及安全流程後當面交接。

一小時後，失主同事趕到現場，吳佳雯開箱逐項核對，對方表示箱內為參展新品，時間緊迫。她靈機一動，拿出手機建議視頻連線公司負責人。接通視像後，她將箱內黃金飾品逐一在鏡頭前展示，負責人仔細比對後確認無誤，雙方順利完成交接手續。

吳佳雯事後感慨，這是她20多年鐵路生涯中遇到的最貴重遺失物。

更多世界日報報導

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母