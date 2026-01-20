2000萬超級紅包來了 10個頭獎、1200個百萬

▲台灣彩券公司今（20）日推出5款刮刮樂新品，最受矚目的新春限定年度最高頭獎「2000萬超級紅包」，頭獎2000萬元共有10個，100萬元多達1200個，頭獎、百萬獎、總獎金及總奬項均是史上最多。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 刮刮樂年度最強檔，震撼登場！台灣彩券公司今（20）日推出5款刮刮樂新品，總獎項超過2460萬個，百萬元以上獎項共1232個，總獎金逾222億元，總獎項超過2460萬個，最受矚目的新春限定年度最高頭獎「2000萬超級紅包」，每張售價新台幣2000元，頭獎2000萬元共有10個，100萬元多達1200個，頭獎、百萬獎、總獎金及總奬項與去（114）年並列史上最高。

同日上市的還有總中獎率100%的年度生肖主題「金馬獎」，每張售價500元，頭獎300萬元共有14個，還有同日上市「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」，玩法多樣且獎金、獎項相當豐富。

廣告 廣告

台灣彩券總經理謝志宏表示，全民期待的新春限定「2000萬超級紅包」是刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎獎金2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%。

此外，台灣彩券公司自民國103年起每年都會在春節前發行「金系列獎」刮刮樂，十分受到民眾喜愛，無論是買來做為紅包送給親友或自己刮討個開春好吉利都相當合適。今年年度生肖限定主題「金馬獎」，中獎率100%，每張售價500元，張張都有獎，頭獎300萬元共有14個，總獎金高達25.5億元，為史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂。

同日上市還有3款應景新品，每張售價200元的「金好鑽」票面上各式造型鑽石與金條呼應主題財富感十足，頭獎200萬元共有8個，總中獎率34.5%；每張售價200元「金馬報喜」以新春裝扮的Q版小馬來拜年，俏皮又討喜，最高獎金10萬元多達550個，平均每兩張就有一張中獎，總中獎率50.35%。每張售價100元「財源滾滾」可愛又招財，7個頭獎30萬元，總中獎率33%。

截至目前為止，台灣彩券今年度已發行10款刮刮樂新品，千萬元（含）以上獎項多達18個，刷新歷年春節前千萬獎最高紀錄，要讓全民一起歡喜刮大獎迎新春、馬上接好運。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

新年限量刮刮樂開賣！5款中獎機率一次看 還有8個頭獎1200萬元

總獎金破11億！新刮刮樂有超過226萬個獎項 還有6個頭獎300萬

總獎金13.7億！2款新刮刮樂有8個頭獎200萬 總獎項超過344萬個