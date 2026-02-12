「2000萬超級紅包」再開出頭獎 威力彩累積上看13.5億

新竹縣湖口鄉「金彩商行」刮出「2000萬超級紅包」第二個頭獎，吸引民眾關注。（圖／翻攝自台彩官網）

農曆春節將至，台灣彩券公司啟動春節加碼活動，各式彩券買氣升溫。台彩12日公布，「2000萬超級紅包」第二個頭獎2000萬元已在新竹縣湖口鄉開出，幸運得主為一對姊妹，成為今年春節檔期備受矚目的中獎案例之一。

台彩指出，該張頭獎彩券由湖口鄉中華路的「金彩商行」售出。根據店家代理人李小姐轉述，兩姊妹趁中午休息時間前往挑選刮刮樂，因姊姊出社會工作滿15年，特地挑選尾數為15的「2,000萬超級紅包」。刮開當下原以為僅中200萬元，經再次確認後才發現是頭獎2000萬元，讓兩人驚喜不已。

中獎姊姊表示，當初只是想為工作滿15年留下紀念，未料真的帶來好運。李小姐則提到，日前曾為店內供奉的彌勒佛整理環境，希望為店內增添喜氣，不久後便開出頭獎。

事實上，為搶攻春節買氣，台彩年前推出多款刮刮樂商品，共計15種款式，提供1,479個百萬元以上獎項，總獎金超過399億元。其中「2000萬超級紅包」設有10個頭獎，日前首個頭獎已於基隆由移動型經銷商售出。

除刮刮樂外，電腦型彩券春節加碼亦同步展開。大樂透今晚加開480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，今彩539頭獎獎金提高至1000萬元。台彩表示，今年春節期間，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天開獎，且每期保證頭獎1億元。

威力彩方面，目前已連續30期頭獎未開出。台彩預估12日晚間銷售金額約落在6.0至6.5億元之間，頭獎累積金額上看13.5億元。若由單注得主獨得，將成為第5屆以來第三高頭獎紀錄。

台彩並公布歷年頭獎買法統計資料指出，自2014年第四屆以來至去年底，大樂透共開出267注頭獎，平均單注中獎金額約1.67億元。其中72注在春節加碼期間開出，占總注數約27%。這72張頭獎彩券平均單張投注金額為1146元，高於非春節加碼期間的553元。

在選號方式上，以電選占72.2%最多；另有12.5%共9張頭獎彩券採包牌投注，其中以7連碰方式比例最高，即一次投注7個號碼、金額350元。另有15.3%的頭獎得主搭配多期投注策略，最常選擇10期，占比45.5%。面對春節前夕多項加碼活動齊發，台灣彩券提醒民眾審慎規劃投注金額，理性參與。

