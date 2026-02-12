「2000萬超級紅包」再開出頭獎 威力彩累積上看13.5億
農曆春節將至，台灣彩券公司啟動春節加碼活動，各式彩券買氣升溫。台彩12日公布，「2000萬超級紅包」第二個頭獎2000萬元已在新竹縣湖口鄉開出，幸運得主為一對姊妹，成為今年春節檔期備受矚目的中獎案例之一。
台彩指出，該張頭獎彩券由湖口鄉中華路的「金彩商行」售出。根據店家代理人李小姐轉述，兩姊妹趁中午休息時間前往挑選刮刮樂，因姊姊出社會工作滿15年，特地挑選尾數為15的「2,000萬超級紅包」。刮開當下原以為僅中200萬元，經再次確認後才發現是頭獎2000萬元，讓兩人驚喜不已。
中獎姊姊表示，當初只是想為工作滿15年留下紀念，未料真的帶來好運。李小姐則提到，日前曾為店內供奉的彌勒佛整理環境，希望為店內增添喜氣，不久後便開出頭獎。
事實上，為搶攻春節買氣，台彩年前推出多款刮刮樂商品，共計15種款式，提供1,479個百萬元以上獎項，總獎金超過399億元。其中「2000萬超級紅包」設有10個頭獎，日前首個頭獎已於基隆由移動型經銷商售出。
除刮刮樂外，電腦型彩券春節加碼亦同步展開。大樂透今晚加開480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，今彩539頭獎獎金提高至1000萬元。台彩表示，今年春節期間，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天開獎，且每期保證頭獎1億元。
威力彩方面，目前已連續30期頭獎未開出。台彩預估12日晚間銷售金額約落在6.0至6.5億元之間，頭獎累積金額上看13.5億元。若由單注得主獨得，將成為第5屆以來第三高頭獎紀錄。
台彩並公布歷年頭獎買法統計資料指出，自2014年第四屆以來至去年底，大樂透共開出267注頭獎，平均單注中獎金額約1.67億元。其中72注在春節加碼期間開出，占總注數約27%。這72張頭獎彩券平均單張投注金額為1146元，高於非春節加碼期間的553元。
在選號方式上，以電選占72.2%最多；另有12.5%共9張頭獎彩券採包牌投注，其中以7連碰方式比例最高，即一次投注7個號碼、金額350元。另有15.3%的頭獎得主搭配多期投注策略，最常選擇10期，占比45.5%。面對春節前夕多項加碼活動齊發，台灣彩券提醒民眾審慎規劃投注金額，理性參與。
看更多 CTWANT 文章
奶奶遭軟禁2／留美財金學士回台竟啃老 寄恐嚇信侵吞父母房還拘禁重病媽
招財貓成真？女子拜財神後家中頻見零錢 橘貓叼錢回家誤當「顯靈」
中市府自籌4.5億全面汰換15萬套國中小課桌椅 盧秀燕：財政再辛苦也要籌編經費提升教育環境
其他人也在看
【威力彩13.5億元】還記得那名18歲得主嗎？赴澳讀完碩士「從此神隱」 台彩曝現況
威力彩今（12）日頭獎上看13.5億元，晚上開獎，若一注獨得，將是第五屆第三高的頭獎獎金，全台陷入投注熱潮，過去頭獎幸運兒現況也被關注，其中一位「史上最年輕得主」，赴澳洲完成碩士學業後，台彩便與他失聯多年，現況成謎。
威力彩13.5億！命理師揭「4生肖4星座」偏財撇步 台彩總經理加碼實測當紅玩法
威力彩連30期槓龜，獎金累計至12日頭獎金額上看13.5億元，許多人盼中獎就能財富自由，對此，清水孟國際塔羅小孟老師指出「4星座、4生肖」偏財運強，易經專家也分享3招提升偏財運方法，台彩總經理則實測包牌及AI選號中獎機率。
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
大樂透2/10頭獎槓龜、貳獎開1注 週四迎接春節百萬紅包加碼
台彩今（10）晚開出大樂透獎號06、16、20、21、24、35，特別號13。派彩結果出爐，頭獎槓龜，貳獎開出1注，中獎獎金229萬，獎落高雄市前金區中華三路246號「真會中彩券行」。下期大樂透將於2
威力彩13.5億！「4生肖」有富貴命快買 5大旺財法一次看
威力彩連槓30期，今晚再開獎頭獎上看13.5億！命理老師楊登嵙分享「五大旺財中獎法」，這期最佳財位方在正西、西北方，並提醒「4生肖」財運最佳，快買彩券試試手氣。（賴俊佑）
威力彩衝13.5億 大樂透今連開20天增百萬獎
[NOWnews今日新聞]連續30期頭獎摃龜的威力彩，今（12）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估頭獎上看13.5億元。同時，電腦型彩券春節加碼也開跑，今日起連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩...
快訊／傲嬌鳥開金口！40歲男嚇到刮刮樂整本全包 竟是「發財吉兆」
苗栗頭份驚傳奇事！一名男子領年終後，至彩券行購買「2,000萬超級紅包」刮刮樂。正當他猶豫時，店內平常「傲嬌」的鸚鵡竟突然開口喊「祝您中大獎」。男子深信是吉兆，當機立斷買下整本刮刮樂。結果隔天他興奮回報，真的刮中了百萬大獎！男子直呼這隻鸚鵡是「財神爺轉世」，下次買彩券前必先「請示」鳥大師。彩券行代理人也證實，鸚鵡平時難得開口，這次的神助攻讓大家都嘖嘖稱奇，成為春節刮刮樂最熱門的發財話題。
威力彩飆13.5億！財神最疼「4生肖4星座」 下注前3招衝高中獎運
威力彩已30連槓，今（12）日晚間開獎的頭獎上看13.5億元，有望創第五屆第三高紀錄。小孟塔羅牌小孟老師點名4星座4生肖，偏財運強，並曝光下注吉時及方位；命理專家王老師也分享3個買彩券開運的技巧，也許下一個億萬富翁就是你！
威力彩今晚開獎衝13.5億！命理師曝曝「3星座」財氣爆棚
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，今（12）日晚間開獎的第115013期，頭獎獎金上看新台幣13 […]
威力彩頭獎飆破13.5億元！ 命理專家曝3技巧提升過年偏財運
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導本期威力彩預計於明（12）日晚間進行開獎，頭獎飆破13.5億元。命理專家王老師也在粉絲專頁發布影片，分享3個買彩卷時的...
第2個2千萬頭獎刮出 一對姊妹挑尾數15中獎
[NOWnews今日新聞]春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年有10個頭獎、1200個百萬大獎，其中首個頭獎2000萬在基隆被刮出，台灣彩券公司今（12）日再透露，第2個頭獎2000萬元也在新竹...
財神吃重鹹？刮刮樂百萬得主「奇葩中獎法」全曝光
春節刮刮樂買氣強強滾，全台各地傳出百萬大獎喜訊，中獎故事千奇百怪！台彩公司分享三則神奇經歷，包括苗栗男子夢見過世阿公託夢，用手尾錢刮中百萬；宜蘭兩男攜「暴富」吊飾，狂按音效後喜獲百萬；台中男子則因店貓「招財」揮手，順手加購刮中百萬。這些幸運兒皆刮出「2,000萬超級紅包」的百萬二獎，讓彩迷直呼太玄妙，也為新春增添不少話題與趣味。
新／是你嗎？威力彩上看13.5億 4生肖4星座偏財運超強
新／是你嗎？威力彩上看13.5億 4生肖4星座偏財運超強
威力彩連30槓衝13.5億！彩迷瘋傳800元全餐SOP 全包這區成顯學
威力彩頭獎連30槓，累積獎金上看13.5億元，今（12）日開出的威力彩，預估銷售6.0～6.5億元，頭獎累積金額預估上看13.5億元，如果幸運一注獨得，將成為第五屆「第三高」獎金，這掀起全台包牌熱潮！為避免「第一區全中卻因第二區失手」的遺憾重演，資深彩迷瘋傳「800元第二區全包」策略，主打鎖定頭獎、拒當貳獎苦主。隨著獎金持續飆高，彩券行湧現集資潮，這套被稱為「買保險」的玩法再度成為熱門話題。
威力彩今飆13.5億！彩券行老闆傳授「800元包牌法」包牌密技：第二區保證中獎
[FTNN新聞網]記者藍彥欣／綜合報導威力彩今（12）日晚間開獎，頭獎上看13.5億元，隨著獎金持續累積，不少彩迷躍躍欲試，希望在春節前試手氣。近期討論度再起...
威力彩飆13.5億！3生肖轉運 有望翻身變富翁
威力彩飆13.5億！3生肖轉運 有望翻身變富翁
iPASS MONEY獨立營運！新增邀請轉帳功能
[NOWnews今日新聞]一卡通公司旗下電子支付服務iPASSMONEY正式邁向獨立營運新階段，憑藉全台逾700萬用戶基礎，深度布局交通與民生消費。隨著服務轉移至獨立APP，為提升使用體驗，於今（12...
【馬上發財】春節吃喝玩樂出國刷哪張卡？最高10萬元回饋信用卡全攻略
農曆春節消費旺季開跑，吃喝玩樂刷哪張卡最賺？從百貨血拼、居家換新、團圓聚餐，到海外旅遊，各家銀行紛紛祭出高額刷卡金、紅利點數、分期滿額禮與海外加碼回饋，力拚卡友年節商機。若看單筆高額滿額禮，彰銀於遠東SOGO當館刷卡最高回饋上看10萬元最吸睛；兆豐銀行則勝在通路最廣、整體彈性最高。《Yahoo股市》整理7大銀行春節刷卡優惠重點，帶您一文掌握最划算攻略。
第2個2000萬元頭獎！新竹姊妹選15號刮刮樂 一刮就中
台灣彩券公司今（12）日表示，「2,000萬超級紅包」第二個頭獎新台幣2,000萬元已在新竹縣被刮出，中獎幸運兒是一對姊妹，姊姊工作15年故選擇尾數15號的刮刮樂，一刮即幸運中獎。
【威力彩13.5億元】上班族、佛教徒集資最高30萬元！道士也參戰 看時辰燒符水樣樣來
威力彩今（12）日頭獎衝13.5億元，北市上班族拉同學、鄰居一起集資20萬元，希望中頭獎好過年，連道士都參一腳，還提醒大家看時辰下注，甚至在彩券行門口燒發財符咒。