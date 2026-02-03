「2000萬超級紅包」刮刮樂基隆刮出！頭獎剩9張 百萬富翁多42人

台灣彩券公司今年推出5款刮刮樂新品，最受矚目的新春限定年度最高頭獎「2,000萬超級紅包」，每張售價新臺幣2,000元。（圖／台彩提供）

台彩今天（3日）表示，首張「2000萬超級紅包」刮刮樂已在基隆刮出，中獎彩券由一名移動型刮刮樂經銷商售出，銷售地點多為夜市、廟口及菜市場。中獎人已完成驗證並預約領獎，獎金可望於農曆年前入袋。目前尚有9張2000萬元頭獎機會，百萬大獎則已刮出42個。

台灣彩券公司今年推出5款刮刮樂新品，最受矚目的新春限定年度最高頭獎「2,000萬超級紅包」，每張售價新臺幣2,000元，頭獎2,000萬元共有10個，100萬元多達1,200個，頭獎、百萬獎、總獎金及總奬項均是史上最多；總中獎率100％的年度生肖主題「金馬獎」，每張售價500元，頭獎300萬元共有14個，還有同日上市「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」，玩法多樣且獎金、獎項相當豐富，5款新品百萬元（含）以上獎項共1,232個，總獎金逾222億元，總獎項超過2,460萬個。

台彩說明，「2,000萬超級紅包」是刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，頭獎獎金2,000萬元共有10個，二獎100萬元多達1,200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%。

此外，中獎率100％的年度生肖限定主題「金馬獎」每張售價500元，張張都有獎，頭獎300萬元共有14個，總獎金高達25.5億元，為史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂。

至於每張售價200元的「金好鑽」票面上各式造型鑽石與金條呼應主題財富感十足，頭獎200萬元共有8個，總中獎率34.5％；每張售價200元「金馬報喜」以新春裝扮的Q版小馬來拜年，俏皮又討喜，最高獎金10萬元多達550個，平均每兩張就有一張中獎，總中獎率50.35％；每張售價100元「財源滾滾」可愛又招財，7個頭獎30萬元，總中獎率33％。

