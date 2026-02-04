「2000萬超級紅包」刮刮樂第一位幸運兒在基隆！ 頭獎只剩9張

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

首張「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎在基隆刮出！台灣彩券公司昨（3）日公布，這張中獎彩券由一名平時多出沒在菜市場、夜市及廟口等地的移動型刮刮樂經銷商售出，目前中獎人已完成驗證並預約領獎，預計在年前能順利將2000萬大獎入袋。台彩也指出，目前仍有9張2,000萬元頭獎尚未刮出，百萬元以上大獎則已開出42個。

首張「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎在基隆刮出！（圖／台灣彩券官網）

台彩今年共推出5款刮刮樂新品，包括「2,000萬超級紅包」、「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」5款新品合計百萬元（含）以上獎項共1,232個，總獎金超過222億元，總獎項數逾2,460萬個。其中最受矚目的新春限定、史上最高頭獎的「2,000萬超級紅包」，每張售價2,000元，設有10個2,000萬元頭獎、1,200個100萬元獎項，不論頭獎數、百萬獎數、總獎金或總獎項，皆創下歷年新高。

廣告 廣告

台彩進一步說明，「2,000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎遊戲，總獎金超過172億元，總獎項數達797萬個，總中獎率為69.33％，各項數據皆為史上之最。另外，中獎率100％的生肖限定「金馬獎」每張售價500元，張張有獎，頭獎300萬元共有14個，總獎金達25.5億元，為「金系列獎」刮刮樂中頭獎數與總獎金最高的一款。

至於其他新品，「金好鑽」每張售價200元，以鑽石與金條設計呈現滿滿財富感，頭獎200萬元共有8個，總中獎率34.5％；「金馬報喜」同樣售價200元，以Q版小馬拜年為主題，最高獎金10萬元多達550個，平均每2張就有1張中獎，總中獎率50.35％；售價100元的「財源滾滾」則設有7個30萬元頭獎，總中獎率為33％。

更多FTNN新聞網報導

甜點名「青堤」被指中國用語 店家遭炎上後再度發聲：已完成蒐證

甜點名稱引發爭議！「青堤」被控支語 業者澄清：只是好唸無政治立場

基隆人喝「油水」誰之過？龔明鑫喊：台水也是受害者 呼籲市府與檢調快查

