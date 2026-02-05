2000退休警消怒告政府！年金修法三讀卻不編預算 黃國昌嗆賴清德當什麼總統？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院去年已三讀通過警察人員人事條例修正案，提高退休警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員所得替代率，但賴政府仍拒編列相關預算，導致退休警消人員每個月短少數千元退休金。民眾黨主席黃國昌等人今（5）日與近300名退休警消，共赴台北高等行政法院正式遞狀提起團體訴訟，並高喊「護警消尊嚴！賴清德還錢！」口號，號召退休警消人士一同站出來捍衛權益。

民眾黨主席黃國昌與退休警消一起前往北高行正式遞狀提起團體訴訟，並高喊「護警消尊嚴！賴清德還錢！」口號。（圖／方炳超攝）

民眾黨自上月6日起，於全國各黨公職及地方黨部受理退休警消團體訴訟書件申請，黃國昌今天與前內政部消防署副署長謝景旭、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文與百位退休警消人士，共同赴台北高等行政法院正式遞狀提起團體訴訟。

黃國昌表示，這場團體訴訟不僅是退休警消人士爭取個人權益與尊嚴，更是捍衛中華民國的法治與民主之訟，從1月6日至23日，民眾黨受理超過2000件參與團體訴訟申請，黃國昌強調，這是有史以來人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟，並公開保證會陪大家走到最後，直到退休警消人士重拾合法權益。

黃國昌要總統賴清德出來面對，並怒批「身為一位民主法治國家的總統，竟然敢公然踐踏法治，賴清德你當什麼總統」，呼籲賴清德總統知錯能改、迷途知返。

民眾黨表示，依照相關法律，考試院銓敘部已按新法實施核定，但作為下游的主管機關內政部，卻未依法執行編列預算，因此本次行政訴訟依照行政訴訟法第八條第一項，對考試院銓敘部、行政院、內政部進行提告、請求一般給付之訴，依新發放的退休審定函，要求內政部支付退休金差額。

民眾黨委任律師賴苡安表示，此次提出訴訟者不乏多位因公受重傷者，呼籲法治機關及承審法官，謙卑面對、速審速決，不要刻意拖延。賴苡安表示此次不僅是中華民國有史以來，最大規模民告官給付之訴類型的團體訴訟，更是賴清德總統從政的最大汙點。

謝景旭對民眾黨提供訴訟協助表達感謝，並提到台灣災害頻仍，每一通報案電話都是一次攸關警消生死的危險任務，根據統計警消人士的平均壽命較一般公務員少5至10歲，罹癌風險更較一般民眾多9%、罹癌死亡風險更多14%，不少退休警消目前實際生活開支更早已入不敷出。謝景旭強調，反對不公平的改革、相信法治會還公道，給予退休警消應有的權益、保障合理安穩有尊嚴的退休生活是賴清德政府的責無旁貸的責任。

中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文表示，根據官方統計，警消人員是因公傷亡比例最高的就業族群，反觀行政院將提高農民年金，質疑為何同一個國家會有兩套標準？耿繼文質問，「警消人員有做錯事或違法嗎？還是殺人放火作奸犯科？否則賴清德政府為何要遂行如同共產黨般的階級鬥爭，苛扣警消人員退休金？」若行政院的怠惰擺爛淪為公務人員上行下效，台灣該如何進步發展？呼籲民進黨政府「該發就發、該給就給」，賴清德更不該延續蔡英文政府的錯誤年金政策，繼續為前朝政府揹負黑鍋。

擔任義消工作多年的民眾黨台北市議員張志豪也呼籲賴清德政府，不要欠退休警消人員「一分一毫」，因為「警消人員的犧牲奉獻是賴清德政府永遠都做不到的事情」，並強調會永遠和大家站在第一線捍衛權益。



