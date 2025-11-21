2001年納莉風災淹台北 守住慈濟慧命寶庫
上人行腳，(11/21)早上的溫馨座談，回顧當時納莉颱風來襲，泥水灌入大愛電視台的景象，經過了許多人沒日沒夜的搶救，終於把那些泡在泥濘中的慈濟慧命救回，成功守住大愛歷史。而另一段分享，則是搭配歲末祝福的經藏演繹，講述南非志工如何深入、幫助當地居民，縮短貧窮差距。
「我下來摸一下，從那邊手伸進去探看看，有什麼可以推開或幹嘛的。」
溫馨座談回顧，2001年的納莉颱風，造成北台灣嚴重災情，龐大泥水湧進大愛電視台，兩萬多支影像資料急需搶救。
慈濟人文志業合心精進長 姚仁祿：「台灣的慈濟人，各地來到這邊，等於是幫助大愛想辦法站起來，那時候大愛自己是站不起來的，所以那時候 人文志業的同仁，就做了一個叫做大愛今天。」
大愛今天，讓我們從歷史中學會教訓，也學習感恩。
證嚴上人開示：「那個颱風(納莉)，對台灣損失很大，我們那時候就能明白，到底要怎麼做，不知道，但是開始在電視這方面，我們就盡我們的本分事，一樣水怎麼走 ，哪裡有災難等等，開始如實報導。」
每一捲錄影帶，都是慈濟人的慧命。有人蹲低摸黑搶救帶子，有人一捲一捲洗去泥濘，終於救出泡在泥漿中的慈濟歷史。而至此，大愛電視台也邁向數位無帶化 再到現在的網路時代。
慈濟人文志業執行長 王端正：「現在在轉型，就是在推社群網路平台，內容很重要，不管戲劇，你要內容好，人家才會吸引人，才會看，節目也要好好地做，新聞要好好地做。」
另外一段分享，是結合經藏演譯，慈濟志工深入南非的故事，在當地，他們只有兩個重點。
南非慈濟志工 潘明水：「尊重，還要去訪視造冊，這個很重要，這個就是上人，聽上人的話，否則沒有今天，上人這麼多的本土弟子。」
證嚴上人開示：「因緣讓我們跟南非，開始連接的時候，現在來說，這也是我們正在做(慈善援助)，很重要的一個國家，總是我們要做國際，這個地方，我們還有很多事情要做。」
帶動本土志工，希望最終讓當地可以自力更生。結合大愛電視的紀錄，希望這跨國的善和愛，能夠翻轉世代貧窮。
